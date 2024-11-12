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Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии

Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии - РИА Новости, 12.11.2024

Лаврентьев заявил о готовности России возобновить контакты с США по Сирии

Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при победившем на выборах президента США Дональде Трампе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:50

2024-11-12T13:50

2024-11-12T14:05

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сша

сирия

в мире

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александр лаврентьев

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АСТАНА, 12 ноя - РИА Новости. Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном по Сирии при победившем на выборах президента США Дональде Трампе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев."Если будут предложения, российская сторона открыта. Мы готовы к продолжению контактов с американцами. Другое дело, будет ли предложение. Когда оно поступит, оно, естественно, будет рассмотрено нашим руководством, и, скорее всего, будет положительный ответ", - сказал спецпредставитель президента, отвечая на соответствующий вопрос.По его словам, только в ходе переговоров можно достичь каких-то компромиссных решений."Будем надеяться, что это произойдет", - добавил Лаврентьев.

https://ria.ru/20241023/nebenzya--1979691072.html

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россия, сша, сирия, в мире, москва, александр лаврентьев, дональд трамп