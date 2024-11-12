https://ria.ru/20241112/sotrudnichestvo-1983284255.html

Форум "Ростки" стал значимой платформой для сотрудничества России и Китая

Форум "Ростки" стал значимой платформой для сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 12.11.2024

Форум "Ростки" стал значимой платформой для сотрудничества России и Китая

Международный форум "Ростки: Россия и Китая – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления и стимулирования РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:02

2024-11-12T14:02

2024-11-12T14:02

китай

россия

казань

си цзиньпин

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Международный форум "Ростки: Россия и Китая – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления и стимулирования межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией, сообщил на брифинге, состоявшемся во вторник в преддверии события генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо. Он отметил, что в этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. И эта тема станет одной из ключевых в рамках деловой сессии форума, девиз которого – от "великой дружбы" к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. "Недавно в ходе саммита БРИКС в Казани председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели свою третью двустороннюю встречу с начала этого года и совместно вывели китайско-российские отношения на еще более высокий уровень. Мы убеждены, что, как бы ни изменилась международная обстановка, китайско-российское сотрудничество будет усиливаться на всех направлениях. А предстоящий второй форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" станет важным мероприятием в рамках сотрудничества в формате "Инза-Волга". Он уже является важной мерой для реализации договоренности, достигнутой главами наших стран о всестороннем расширении региональных обменов. Этот форум зарекомендовал себя как значимая платформа для укрепления и стимулирования межрегионального сотрудничества между Китаем и Россией", – подчеркнул в своем выступлении на брифинге Сян Бо. Он добавил, что за прошедший год Татарстан стал более плотно взаимодействовать с провинциями и городами Китая. Об этом свидетельствует и новый авиарейс "Казань – Шанхай". "Я думаю, что работа форума "Ростки" прошлого года уже приносит свои плоды. И очень важно то, что мы ожидаем большую делегацию из Китая для участия во втором форуме. Это представители местных органов власти Китая, дипломаты, бизнесмены, представители научного сообщества и культурной сферы. Второй форум "Ростки" обещает быть еще более масштабным по количеству гостей и еще более богатым по тематике. А его результаты, я уверен, будут еще более значимыми", – отметил генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани. По данным организаторов форума, ожидается, что с китайской стороны в нем примут участие официальные правительственные делегации из провинций Гирин, Цзилинь, Сычуань, Хунань, Шаньси, Шэньси, муниципалитета города Чунцинь и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики.

https://ria.ru/20241112/vystavka-1983284104.html

https://ria.ru/20241112/forum-1983272945.html

китай

россия

казань

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китай, россия, казань, си цзиньпин, владимир путин, брикс