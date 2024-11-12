Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате
Супругу экс-мэра Сочи Копайгородского задержали по делу о растрате
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи задержали супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.
"Янина Николаевна пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения", - сказала адвокат.
Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО.
Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
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