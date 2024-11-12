https://ria.ru/20241112/sochi-1983393112.html

Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате - РИА Новости, 12.11.2024

Супругу экс-мэра Сочи задержали по делу о растрате

Следователи задержали супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:46

2024-11-12T19:46

2024-11-12T19:46

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Следователи задержали супругу бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янину по делу о растрате, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина. "Янина Николаевна пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля по делу мужа, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Она задержана до рассмотрения вопроса о мере пресечения", - сказала адвокат. Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября. Ему вменяют часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину он не признает. По словам защиты, бывшему мэру вменили хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Как ранее сообщил источник РИА Новости, Копайгородский был задержан в ЛНР, куда недавно отправился для участия в СВО. Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.

https://ria.ru/20241028/sochi-1980583909.html

https://ria.ru/20240929/sochi-1975306622.html

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происшествия, луганская народная республика, сочи, краснодарский край, алексей копайгородский, россия