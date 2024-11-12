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Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:51 12.11.2024 (обновлено: 10:47 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/snayper-1983208210.html
Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ
Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ
Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была уничтожена целая группа украинских военных, сообщил РИА Новости снайпер войскового... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:51
2024-11-12T10:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя — РИА Новости. Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была уничтожена целая группа украинских военных, сообщил РИА Новости снайпер войскового спецназа группировки "Днепр" с позывным Черный. "Обнаружили группу людей (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два-три человека упало, рухнуло", — рассказал РИА Новости снайпер. По словам военного, за время проведения СВО вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед."Вообще само производство. Вот эти новые винтовки тяжелые, которые позволяют &lt;...&gt; далеко работать, более продуктивно. Мощные (винтовки. — Прим. ред.). Плюс прицелы. Ну и как бы люди", — отметил военный. Эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 километра. "Мои работы на полтора километра — уверенно и без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль", — подчеркнул снайпер.
https://ria.ru/20241104/priznanie-1981755747.html
https://ria.ru/20241030/snaypery-1980822369.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ

Снайпер спецназа ВС России одним выстрелом уничтожил целую группу солдат ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя — РИА Новости. Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была уничтожена целая группа украинских военных, сообщил РИА Новости снайпер войскового спецназа группировки "Днепр" с позывным Черный.
"Обнаружили группу людей (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два-три человека упало, рухнуло", — рассказал РИА Новости снайпер.
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По словам военного, за время проведения СВО вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед.
"Вообще само производство. Вот эти новые винтовки тяжелые, которые позволяют <...> далеко работать, более продуктивно. Мощные (винтовки. — Прим. ред.). Плюс прицелы. Ну и как бы люди", — отметил военный.
Эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 километра.
"Мои работы на полтора километра — уверенно и без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль", — подчеркнул снайпер.
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