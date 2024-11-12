https://ria.ru/20241112/snayper-1983208210.html

Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ

Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

Снайпер одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких боевиков ВСУ

Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была уничтожена целая группа украинских военных, сообщил РИА Новости снайпер войскового... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T03:51

2024-11-12T03:51

2024-11-12T10:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 12 ноя — РИА Новости. Одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра была уничтожена целая группа украинских военных, сообщил РИА Новости снайпер войскового спецназа группировки "Днепр" с позывным Черный. "Обнаружили группу людей (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там два-три человека упало, рухнуло", — рассказал РИА Новости снайпер. По словам военного, за время проведения СВО вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед."Вообще само производство. Вот эти новые винтовки тяжелые, которые позволяют <...> далеко работать, более продуктивно. Мощные (винтовки. — Прим. ред.). Плюс прицелы. Ну и как бы люди", — отметил военный. Эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 километра. "Мои работы на полтора километра — уверенно и без всяких нареканий. По точности — вопросов ноль", — подчеркнул снайпер.

https://ria.ru/20241104/priznanie-1981755747.html

https://ria.ru/20241030/snaypery-1980822369.html

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вооруженные силы украины