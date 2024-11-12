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Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года - РИА Новости, 12.11.2024
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00:06 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/snaryady-1983202193.html
Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года
Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года - РИА Новости, 12.11.2024
Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T00:06
2024-11-12T00:06
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сша
жозеп боррель
сергей лавров
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. "Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года", - написал Боррель в социальной сети X. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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украина, россия, сша, жозеп боррель, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато, в мире
Украина, Россия, США, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, В мире
Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года

Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку миллионов снарядов к концу года

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года.
«
"Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года", - написал Боррель в социальной сети X.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Вчера, 16:46
 
УкраинаРоссияСШАЖозеп БоррельСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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