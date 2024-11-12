https://ria.ru/20241112/snaryady-1983202193.html

Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года

Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года - РИА Новости, 12.11.2024

Боррель пообещал закончить поставку миллиона снарядов Украине к концу года

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T00:06

2024-11-12T00:06

2024-11-12T00:06

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жозеп боррель

сергей лавров

владимир зеленский

евросоюз

нато

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал на встрече с Владимиром Зеленским закончить поставку обещанного ЕС 1 миллиона снарядов до конца 2024 года. "Я объявил ему, что мы выполним задачу по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов к концу года", - написал Боррель в социальной сети X. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сетовал, что европейские страны истощили свои военные запасы из-за поставок Украине. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241111/bajden-1983136353.html

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украина, россия, сша, жозеп боррель, сергей лавров, владимир зеленский, евросоюз, нато, в мире