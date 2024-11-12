Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией
В Финляндии предложили создать ОЭЗ в приграничном с Россией регионе
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета Helsingin Sanomat.
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"Особая экономическая зона означает, что на определенной территории страны действуют иные законы", — написало издание.
В материале уточнили, что обычно это означает снижение налогов для предприятий.
С предложением создать особую зону к правительству обратилась рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии.
Кроме того, она предложила принять ряд мер, связанных с жизнеспособностью региона. Например, увеличить строительство ветряных электростанций, стимулировать туристическую сферу и инвестиции в компании, ведущие исследования и разработки, улучшить широкополосную связь.
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5 ноября, 21:19
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее попросил Евросоюз профинансировать помощь регионам, расположенным у закрытой границы с Россией.
Хельсинки закрыл границу между странами до дальнейшего уведомления. После этого неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, испытывают экономические сложности, а бизнес в этих местах начал закрываться.