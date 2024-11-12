https://ria.ru/20241112/smi-1983328574.html

Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией

Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией - РИА Новости, 12.11.2024

Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией

Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:13

2024-11-12T16:13

2024-11-12T18:16

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета Helsingin Sanomat. "Особая экономическая зона означает, что на определенной территории страны действуют иные законы", — написало издание. В материале уточнили, что обычно это означает снижение налогов для предприятий.С предложением создать особую зону к правительству обратилась рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии.Кроме того, она предложила принять ряд мер, связанных с жизнеспособностью региона. Например, увеличить строительство ветряных электростанций, стимулировать туристическую сферу и инвестиции в компании, ведущие исследования и разработки, улучшить широкополосную связь.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее попросил Евросоюз профинансировать помощь регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Хельсинки закрыл границу между странами до дальнейшего уведомления. После этого неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, испытывают экономические сложности, а бизнес в этих местах начал закрываться.

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https://ria.ru/20240605/stt-1950646632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, петтери орпо, мария захарова