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Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
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16:13 12.11.2024 (обновлено: 18:16 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/smi-1983328574.html
Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией
Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией - РИА Новости, 12.11.2024
Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией
Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T16:13
2024-11-12T18:16
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета Helsingin Sanomat. "Особая экономическая зона означает, что на определенной территории страны действуют иные законы", — написало издание. В материале уточнили, что обычно это означает снижение налогов для предприятий.С предложением создать особую зону к правительству обратилась рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии.Кроме того, она предложила принять ряд мер, связанных с жизнеспособностью региона. Например, увеличить строительство ветряных электростанций, стимулировать туристическую сферу и инвестиции в компании, ведущие исследования и разработки, улучшить широкополосную связь.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо ранее попросил Евросоюз профинансировать помощь регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Хельсинки закрыл границу между странами до дальнейшего уведомления. После этого неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, испытывают экономические сложности, а бизнес в этих местах начал закрываться.
https://ria.ru/20240307/finlyandiya-1931823984.html
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В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Петтери Орпо, Мария Захарова
Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией

В Финляндии предложили создать ОЭЗ в приграничном с Россией регионе

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Регион Восточной Финляндии, расположенный у закрытой границы с Россией, может стать особой экономической зоной с льготным налогообложением, сообщила газета Helsingin Sanomat.
«
"Особая экономическая зона означает, что на определенной территории страны действуют иные законы", — написало издание.
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В материале уточнили, что обычно это означает снижение налогов для предприятий.
С предложением создать особую зону к правительству обратилась рабочая группа по вопросам будущего Восточной Финляндии.
Кроме того, она предложила принять ряд мер, связанных с жизнеспособностью региона. Например, увеличить строительство ветряных электростанций, стимулировать туристическую сферу и инвестиции в компании, ведущие исследования и разработки, улучшить широкополосную связь.
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Хельсинки закрыл границу между странами до дальнейшего уведомления. После этого неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, испытывают экономические сложности, а бизнес в этих местах начал закрываться.
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