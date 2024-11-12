https://ria.ru/20241112/slepakov-1983239912.html
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов - РИА Новости, 12.11.2024
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов
Верховный суд РФ отклонил жалобу артиста Семена Слепакова, оспаривавшего свое включение в реестр иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T10:44
2024-11-12T10:44
2024-11-12T10:47
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил жалобу артиста Семена Слепакова, оспаривавшего свое включение в реестр иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.Там пояснили, что суд изучил жалобу, но не нашел в ней указаний на нарушения, которые стали бы поводом рассматривать ее на заседании."Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - сказали в суде.Слепакова признали иноагентом в апреле 2023 года. По информации Минюста, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно говорил о гражданах России. Проживает в Израиле.Ранее артист обращался в Замоскворецкий суд Москвы с иском к Минюсту с требованием исключить его из реестра, но безуспешно. Апелляция оставила решение в силе. В июле кассационный суд также отклонил его жалобу.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241012/shtraf-1977707257.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иноагенты, семен слепаков, происшествия, израиль, москва
Россия, иноагенты, Семен Слепаков, Происшествия, Израиль, Москва
Верховный суд отказался исключать Слепакова* из списка иноагентов
Верховный суд отказался исключать артиста Семена Слепакова* из списка иноагентов