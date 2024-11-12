В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб
В деле об иноагентстве Курбангалеевой нашли след британских спецслужб
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the PatriarchsФарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов)
CC BY 4.0 / Tatarstan.ru (cropped) / House on the Patriarchs
Фарида Курбангалеева* (внесена в список террористов и экстремистов). Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В деле о статусе иноагента, присвоенном бывшей телеведущей Фариде Курбангалеевой*, нашелся след британских спецслужб, сказано в материалах дела, оглашенных в Замоскворецком суде столицы.
"Курбангалеева* создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами", - сказано в материалах дела.
Бывшую ведущую "Вестей" объявили в розыск
20 июня, 13:55
Суд сегодня отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
*Физические лица, выполняющие функции иноагентов