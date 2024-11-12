https://ria.ru/20241112/sled-1983330085.html

В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб

В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб - РИА Новости, 12.11.2024

В деле экс-телеведущей Курбангалеевой* нашли след британских спецслужб

В деле о статусе иноагента, присвоенном бывшей телеведущей Фариде Курбангалеевой*, нашелся след британских спецслужб, сказано в материалах дела, оглашенных в... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T16:16

2024-11-12T16:16

2024-11-12T16:17

россия

прага

фарида курбангалеева

илья пономарев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В деле о статусе иноагента, присвоенном бывшей телеведущей Фариде Курбангалеевой*, нашелся след британских спецслужб, сказано в материалах дела, оглашенных в Замоскворецком суде столицы. "Курбангалеева* создавала материалы для YouTube-канала "Утро февраля", который распространяет явно антироссийскую риторику. По открытым источникам, он финансируется иноагентами Ильей Пономаревым*, Михаилом Ходорковским* и британскими спецслужбами", - сказано в материалах дела. Суд сегодня отказался исключить Курбангалееву* из реестра иноагентов. В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов, до этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск. Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года. Замоскворецкий суд столицы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации. Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов

https://ria.ru/20240620/kurbangaleeva-1954229545.html

https://ria.ru/20241112/slepakov-1983239912.html

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россия, прага, фарида курбангалеева, илья пономарев, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)