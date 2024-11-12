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На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми - РИА Новости, 12.11.2024
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23:37 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sk-1983409572.html
На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми
На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми - РИА Новости, 12.11.2024
На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми
Уголовное дело по факту развратных действий мужчины в присутствии несовершеннолетних возбуждено в Невинномысске на Ставрополье, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:37
2024-11-12T23:37
происшествия
невинномысск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту развратных действий мужчины в присутствии несовершеннолетних возбуждено в Невинномысске на Ставрополье, сообщает СУСК РФ региона. Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина совершал действия сексуального характера на улице в присутствии детей. "В ходе мониторинга размещенных в социальных медиа сведений выявлена публикация о том, что в районе общеобразовательного учреждения города Невинномысска мужчина совершал развратные действия в присутствии несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование дела находится на личном контроле руководства следственного управления.
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происшествия, невинномысск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край
Происшествия, Невинномысск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край
На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми

СК на Ставрополье возбудил дело после развратных действий мужчины рядом с детьми

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту развратных действий мужчины в присутствии несовершеннолетних возбуждено в Невинномысске на Ставрополье, сообщает СУСК РФ региона.
Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина совершал действия сексуального характера на улице в присутствии детей.
"В ходе мониторинга размещенных в социальных медиа сведений выявлена публикация о том, что в районе общеобразовательного учреждения города Невинномысска мужчина совершал развратные действия в присутствии несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование дела находится на личном контроле руководства следственного управления.
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ПроисшествияНевинномысскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский край
 
 
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