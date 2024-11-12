https://ria.ru/20241112/sk-1983409572.html

На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми

На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми - РИА Новости, 12.11.2024

На Ставрополье завели дело после развратных действий мужчины рядом с детьми

Уголовное дело по факту развратных действий мужчины в присутствии несовершеннолетних возбуждено в Невинномысске на Ставрополье, сообщает СУСК РФ региона. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:37

2024-11-12T23:37

2024-11-12T23:37

происшествия

невинномысск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело по факту развратных действий мужчины в присутствии несовершеннолетних возбуждено в Невинномысске на Ставрополье, сообщает СУСК РФ региона. Ранее в социальных сетях появилось видео, где мужчина совершал действия сексуального характера на улице в присутствии детей. "В ходе мониторинга размещенных в социальных медиа сведений выявлена публикация о том, что в районе общеобразовательного учреждения города Невинномысска мужчина совершал развратные действия в присутствии несовершеннолетних. По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что СК устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование дела находится на личном контроле руководства следственного управления.

https://ria.ru/20241112/sk-1983408414.html

невинномысск

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происшествия, невинномысск, россия, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край