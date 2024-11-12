https://ria.ru/20241112/sk-1983408414.html

На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду

На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 12.11.2024

На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду

СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T23:20

2024-11-12T23:20

2024-11-12T23:20

происшествия

россия

ставрополь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в социальных сетях распространился рассказ жительницы ставропольского Лермонтова. По словам женщины, над ее сыном издевались в детском саду. "В средствах массовой информации сообщается о том, что у ребенка после посещения одного из детских садов Ставрополя несколько раз были замечены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В СК РФ отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20241112/butylka-1983375243.html

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происшествия, россия, ставрополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)