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На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 12.11.2024
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23:20 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sk-1983408414.html
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 12.11.2024
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду
СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:20
2024-11-12T23:20
происшествия
россия
ставрополь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в социальных сетях распространился рассказ жительницы ставропольского Лермонтова. По словам женщины, над ее сыном издевались в детском саду. "В средствах массовой информации сообщается о том, что у ребенка после посещения одного из детских садов Ставрополя несколько раз были замечены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В СК РФ отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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россия
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происшествия, россия, ставрополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду

СК проводит проверку из-за избиения ребенка в ставропольском детском саду

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях распространился рассказ жительницы ставропольского Лермонтова. По словам женщины, над ее сыном издевались в детском саду.
"В средствах массовой информации сообщается о том, что у ребенка после посещения одного из детских садов Ставрополя несколько раз были замечены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
В СК РФ отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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Вчера, 18:24
 
ПроисшествияРоссияСтавропольАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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