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На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 12.11.2024
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду
СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T23:20
2024-11-12T23:20
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происшествия
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ставрополь
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. СК проводит проверку по факту возможных противоправных действий в отношении ребенка на Ставрополье, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в социальных сетях распространился рассказ жительницы ставропольского Лермонтова. По словам женщины, над ее сыном издевались в детском саду. "В средствах массовой информации сообщается о том, что у ребенка после посещения одного из детских садов Ставрополя несколько раз были замечены телесные повреждения. По данному факту следственными органами СК России по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. В СК РФ отметили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
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происшествия, россия, ставрополь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье проверяют сообщения о избиении ребенка в детском саду
СК проводит проверку из-за избиения ребенка в ставропольском детском саду