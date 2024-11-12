Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/sk-1983286875.html
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе - РИА Новости, 12.11.2024
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе
Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:13
2024-11-12T14:13
происшествия
нижние серги
россия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее СМИ распространили видео, на котором видно, как подросток разбежался и пнул в живот школьницу, стоявшую у окна. Кроме того, на видеозаписи слышно, как его подначивала другая девочка. "Организована проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городе Нижние Серги. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений", – говорится в сообщении. Следователи начали опрос пострадавшей, сотрудников школы и очевидцев инцидента. В пресс-службе добавили, что будет установлена степень вреда, причиненного девочке. После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983276345.html
https://ria.ru/20241108/delo--1982677865.html
нижние серги
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижние серги, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижние Серги, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе

СК начал проверку после того, как школьницу пнули в живот в Свердловской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее СМИ распространили видео, на котором видно, как подросток разбежался и пнул в живот школьницу, стоявшую у окна. Кроме того, на видеозаписи слышно, как его подначивала другая девочка.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
В Челябинске начали проверку после инцидента с мужчиной, пнувшим ребенка
Вчера, 13:24
"Организована проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городе Нижние Серги. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений", – говорится в сообщении.
Следователи начали опрос пострадавшей, сотрудников школы и очевидцев инцидента. В пресс-службе добавили, что будет установлена степень вреда, причиненного девочке.
После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по статье о хулиганстве.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
СК завел дело после сообщений о грубом обращении с ребенком в Самаре
8 ноября, 15:12
 
ПроисшествияНижние СергиРоссияСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала