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В Свердловской области девочку пнули в живот в школе
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе - РИА Новости, 12.11.2024
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе
Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:13
2024-11-12T14:13
2024-11-12T14:13
происшествия
нижние серги
россия
свердловская область
александр бастрыкин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее СМИ распространили видео, на котором видно, как подросток разбежался и пнул в живот школьницу, стоявшую у окна. Кроме того, на видеозаписи слышно, как его подначивала другая девочка. "Организована проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городе Нижние Серги. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений", – говорится в сообщении. Следователи начали опрос пострадавшей, сотрудников школы и очевидцев инцидента. В пресс-службе добавили, что будет установлена степень вреда, причиненного девочке. После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по статье о хулиганстве.
https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983276345.html
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происшествия, нижние серги, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижние Серги, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области девочку пнули в живот в школе
СК начал проверку после того, как школьницу пнули в живот в Свердловской области