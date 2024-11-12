https://ria.ru/20241112/sk-1983286875.html

В Свердловской области девочку пнули в живот в школе

В Свердловской области девочку пнули в живот в школе - РИА Новости, 12.11.2024

В Свердловской области девочку пнули в живот в школе

Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:13

2024-11-12T14:13

2024-11-12T14:13

происшествия

нижние серги

россия

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что девочку пнули в живот в одной из школ города Нижние Серги в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Ранее СМИ распространили видео, на котором видно, как подросток разбежался и пнул в живот школьницу, стоявшую у окна. Кроме того, на видеозаписи слышно, как его подначивала другая девочка. "Организована проверка сообщения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в городе Нижние Серги. По предварительным сведениям, инцидент мог произойти в одном из учебных учреждений", – говорится в сообщении. Следователи начали опрос пострадавшей, сотрудников школы и очевидцев инцидента. В пресс-службе добавили, что будет установлена степень вреда, причиненного девочке. После происшествия глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по статье о хулиганстве.

https://ria.ru/20241112/cheljabinsk-1983276345.html

https://ria.ru/20241108/delo--1982677865.html

нижние серги

россия

свердловская область

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происшествия, нижние серги, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)