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Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области
Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области - РИА Новости, 12.11.2024
Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области
Литовский активист Валдис Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области, против него поручено возбудить уголовное дело, сообщает Telegram-канал... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T12:42
2024-11-12T12:42
2024-11-12T17:10
россия
курская область
литва
владимир путин
валерий герасимов
следственный комитет россии (ск рф)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
крокус сити холл
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Литовский активист Валдис Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области, против него поручено возбудить уголовное дело, сообщает Telegram-канал Следственного комитета России."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса, запросив необходимую информацию в МИД России", — говорится в публикации.В посте указывается, что Барткевичюс, по сообщениям из СМИ в Судже, осквернил памятник воинам-освободителям.Кроме того, злоумышленник призывал полностью запретить русский язык и русскую национальную культуру в Литве и других европейских странах, а также оправдывал теракт в "Крокус Сити Холле" в Москве, подчеркнули в публикации.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он также заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983261470.html
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россия, курская область, литва, владимир путин, валерий герасимов, следственный комитет россии (ск рф), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), крокус сити холл
Россия, Курская область, Литва, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Крокус Сити Холл
Литовский активист осквернил воинский мемориал в Курской области
СК: литовский активист Барткевичюс осквернил воинский памятник в Курской области