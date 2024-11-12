https://ria.ru/20241112/sholts-1983355409.html
Шольц направит в бундестаг запрос о доверии ему на пост канцлера ФРГ
Шольц направит в бундестаг запрос о доверии ему на пост канцлера ФРГ - РИА Новости, 12.11.2024
Шольц направит в бундестаг запрос о доверии ему на пост канцлера ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, если такой шаг будет поддержан президентом страны... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:21
2024-11-12T17:21
2024-11-12T17:21
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, если такой шаг будет поддержан президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а 16 декабря могут пройти соответствующие дебаты, заявил глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених. "По воле федерального президента - потому что это он в конечном счёте принимает решение о роспуске немецкого бундестага – всё пройдёт следующим путём: федеральный канцлер поставит вопрос о доверии в письменном виде 11 декабря, сам вопрос о доверии будет дебатироваться здесь, в немецком бундестаге, 16 декабря", - заявил Мютцених журналистам в ходе пресс-конференции в немецком парламенте. Парламентские выборы могли бы пройти не позднее 23 февраля. Глава фракции социал-демократов пояснил, что данное решение сегодня вечером будет согласовываться со Штайнмайером в рамках конфиденциальных переговоров с участием лидера оппозиции Фридриха Мерца. Поскольку Штайнмайер ранее призывал к компромиссному решению, согласование с его стороны носит формальный характер. Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера пойти на это раньше, чтобы выборы состоялись уже в январе. На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента уволить главу минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить нанесение ущерба стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку 7 ноября.
https://ria.ru/20241112/germanija-1983295050.html
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в мире, германия, украина, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, кристиан линднер
В мире, Германия, Украина, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц, Кристиан Линднер
Шольц направит в бундестаг запрос о доверии ему на пост канцлера ФРГ
Шольц 11 декабря направит в бундестаг запрос о доверии ему на пост канцлера ФРГ
БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 11 декабря письменно направит в бундестаг запрос о доверии ему на этом посту, если такой шаг будет поддержан президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, а 16 декабря могут пройти соответствующие дебаты, заявил глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.
"По воле федерального президента - потому что это он в конечном счёте принимает решение о роспуске немецкого бундестага – всё пройдёт следующим путём: федеральный канцлер поставит вопрос о доверии в письменном виде 11 декабря, сам вопрос о доверии будет дебатироваться здесь, в немецком бундестаге, 16 декабря", - заявил Мютцених журналистам в ходе пресс-конференции в немецком парламенте.
Парламентские выборы могли бы пройти не позднее 23 февраля. Глава фракции социал-демократов пояснил, что данное решение сегодня вечером будет согласовываться со Штайнмайером в рамках конфиденциальных переговоров с участием лидера оппозиции Фридриха Мерца
. Поскольку Штайнмайер ранее призывал к компромиссному решению, согласование с его стороны носит формальный характер.
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал от канцлера пойти на это раньше, чтобы выборы состоялись уже в январе.
На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента уволить главу минфина Кристиана Линднера
(СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить нанесение ущерба стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины
, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку 7 ноября.