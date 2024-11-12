Шольц поставит вопрос о вотуме доверия для досрочных парламентских выборов
Handelsblatt: Шольц 18 декабря обсудит досрочные парламентские выборы
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц 18 декабря поставит в бундестаге вопрос о вотуме доверия для проведения парламентских досрочных выборов 23 февраля, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оппозиционном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
С 9 утра комитет бундестага по контролю за выборами обсуждает подготовку к ожидаемым досрочным парламентским выборам. "Выборы в бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года. Об этом Handelsblatt сообщили в окружении ХДС/ХСС. Председатель фракции СДПГ (социал-демократической партии Шольца) намерен поддержать эту дату и назначить вотум доверия на 18 декабря", - пишет издание.
Сообщается, что теперь решение о дате досрочных выборов будет приниматься федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее Шольц на фоне раскола в коалиционном правительстве заявил, что намерен запросить вотум доверия у бундестага 15 января 2025 года, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг раньше, чтобы выборы прошли уже в январе.
На прошлой неделе Шольц объявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Штайнмайер отправил Линднера и двух министров от СвДП в отставку.