https://ria.ru/20241112/samara-1983300210.html

В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании

В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании - РИА Новости, 12.11.2024

В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании

Учеников и сотрудников ряда школ Самары эвакуировали во вторник после анонимных звонков о "минировании" зданий, закрывалась на проверку одна станция метро,... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:58

2024-11-12T14:58

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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Учеников и сотрудников ряда школ Самары эвакуировали во вторник после анонимных звонков о "минировании" зданий, закрывалась на проверку одна станция метро, сообщили в мэрии. "В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о "минировании" зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы", - сказали журналистам в пресс-службе городской администрации. В пресс-службе со ссылкой на информацию муниципального предприятия "Самарский метрополитен" отметили, что на проверку закрывалась станция метро "Гагаринская". "После получения анонимного звонка о "заминировании" станция метро "Гагаринская" была закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда следовали мимо нее, без остановки. (Затем) станцию "Гагаринская" открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено", - пояснили в мэрии.

https://ria.ru/20241111/tts-1983190225.html

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происшествия, самара, россия