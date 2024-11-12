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В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании - РИА Новости, 12.11.2024
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14:58 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/samara-1983300210.html
В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании
В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании - РИА Новости, 12.11.2024
В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании
Учеников и сотрудников ряда школ Самары эвакуировали во вторник после анонимных звонков о "минировании" зданий, закрывалась на проверку одна станция метро,... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T14:58
2024-11-12T14:58
происшествия
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Учеников и сотрудников ряда школ Самары эвакуировали во вторник после анонимных звонков о "минировании" зданий, закрывалась на проверку одна станция метро, сообщили в мэрии. "В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о "минировании" зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы", - сказали журналистам в пресс-службе городской администрации. В пресс-службе со ссылкой на информацию муниципального предприятия "Самарский метрополитен" отметили, что на проверку закрывалась станция метро "Гагаринская". "После получения анонимного звонка о "заминировании" станция метро "Гагаринская" была закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда следовали мимо нее, без остановки. (Затем) станцию "Гагаринская" открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено", - пояснили в мэрии.
https://ria.ru/20241111/tts-1983190225.html
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происшествия, самара, россия
Происшествия, Самара, Россия
В Самаре ряд школ эвакуировали после звонков о минировании

В Самаре школьников эвакуировали после анонимных звонков о минировании

© РИА Новости / Алексей КуденкоМонумент Славы в Самаре
Монумент Славы в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Монумент Славы в Самаре. Архивное фото
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САРАТОВ, 12 ноя - РИА Новости. Учеников и сотрудников ряда школ Самары эвакуировали во вторник после анонимных звонков о "минировании" зданий, закрывалась на проверку одна станция метро, сообщили в мэрии.
"В ряд школ Самары поступили анонимные звонки о "минировании" зданий. Администрации школ незамедлительно оповестили экстренные службы, учащиеся и сотрудники школ эвакуированы", - сказали журналистам в пресс-службе городской администрации.
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
В Москве проверяют ТЦ "Каширская плаза" после сообщения о минировании
11 ноября, 20:58
В пресс-службе со ссылкой на информацию муниципального предприятия "Самарский метрополитен" отметили, что на проверку закрывалась станция метро "Гагаринская".
"После получения анонимного звонка о "заминировании" станция метро "Гагаринская" была закрыта на вход и выход пассажиров. Поезда следовали мимо нее, без остановки. (Затем) станцию "Гагаринская" открыли. Посторонних предметов в результате проверки не выявлено", - пояснили в мэрии.
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