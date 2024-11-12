https://ria.ru/20241112/rossiya-1983401372.html

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявили в сенате США

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявили в сенате США - РИА Новости, 12.11.2024

Украина не сможет победить в конфликте с Россией, заявили в сенате США

Американский сенатор от штата Алабама Томас Тубервиль во вторник признал, что Украина не в состоянии победить в конфликте с Россией и США должны прекратить... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T21:27

2024-11-12T21:27

2024-11-12T22:15

в мире

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

илон маск

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский сенатор от штата Алабама Томас Тубервиль во вторник признал, что Украина не в состоянии победить в конфликте с Россией и США должны прекратить отправлять Киеву помощь."Они (Киев - ред.) не могут победить... У них не хватает людей... Я не знаю, в чем он (победивший на выборах президента США Дональд Трамп - ред.) собирается им отказать, чтобы вытащить их из этого, но мы не может продолжать им дальше слать деньги", - сказал политик в интервью телеканалу Fox News.Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что после окончания конфликта на Украине будет необходимо провести аудит американской помощи Киеву.Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в понедельник призвал Трампа провести ревизию всей помощи, оказанной за последние годы Украине, где работает схема разворовывания и отмывания денег американских налогоплательщиков.Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал критике Владимира Зеленского. Так, на своих митингах он называл Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983175776.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983011382.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, госдума рф, нато