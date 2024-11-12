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ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:14 12.11.2024 (обновлено: 11:42 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/rogov-1983245983.html
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов - РИА Новости, 12.11.2024
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Ровнополь на времевском направлении запорожской линии фронта, отодвинув линию боевого соприкосновения на север, сейчас в... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:14
2024-11-12T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Ровнополь на времевском направлении запорожской линии фронта, отодвинув линию боевого соприкосновения на север, сейчас в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. "Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, подразделения ВС РФ вышли на окраины расположенного западней села Новодаровка. "Сейчас там идут боевые действия", - добавил Рогов. Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожской линии фронта. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Российские войска освободили Старомайорское 10 июня 2024 года, а Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html
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россия
запорожская область
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в мире, россия, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов

Рогов: ВС РФ выбили ВСУ из села Ровнополь на запорожском фронте, идет зачистка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Ровнополь на времевском направлении запорожской линии фронта, отодвинув линию боевого соприкосновения на север, сейчас в селе идет зачистка, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наши войска стремительным рывком выбили противника из села Ровнополь, отодвинув линию фронта на север. Сейчас там идет зачистка", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, подразделения ВС РФ вышли на окраины расположенного западней села Новодаровка.
"Сейчас там идут боевые действия", - добавил Рогов.
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"Это переломный момент": что российские бойцы приготовили для ВСУ
Вчера, 08:00
Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями запорожской линии фронта.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Российские войска освободили Старомайорское 10 июня 2024 года, а Урожайное – 14 июля.
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Вчера, 08:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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