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В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению - РИА Новости, 12.11.2024
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Шоубиз
 
22:32 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/reper-1983406042.html
В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению
В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению - РИА Новости, 12.11.2024
В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению
Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорён в США к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T22:32
2024-11-12T22:32
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорён в США к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий освобождения, сообщает телеканал ABC News. В конце октября телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела сообщал, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в США за предполагаемое нарушение условий освобождения под надзор. Как уточнял телеканал, в 2019 году рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Он также был приговорен к пятилетнему периоду нахождения под надзором после освобождения. "Tekashi 6ix9ine был приговорен в Нью-Йорке во вторник к 1,5 месяцам тюремного заключения за несколько нарушений условий его освобождения", - говорится в сообщении. По данным телеканала, федеральные прокуроры требовали лишь месяца тюремного заключения. Как пишет телеканал, рэпер признал себя виновным в пяти нарушениях, включая поездку без разрешения в Лас-Вегас и Сарасоту, двукратное невыполнение прохождения теста на наркотики и положительный результат теста на метамфетамин. В августе 2023 года издание Newsweek сообщало, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в Майами из-за нарушения правил дорожного движения.
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в мире, сша, нью-йорк (город), лас-вегас
Шоубиз, В мире, США, Нью-Йорк (город), Лас-Вегас
В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению

ABC News: в США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к 1,5 месяцам тюрьмы

© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ineTekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Youtube-канал @Tekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорён в США к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий освобождения, сообщает телеканал ABC News.
В конце октября телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела сообщал, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в США за предполагаемое нарушение условий освобождения под надзор. Как уточнял телеканал, в 2019 году рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Он также был приговорен к пятилетнему периоду нахождения под надзором после освобождения.
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"Tekashi 6ix9ine был приговорен в Нью-Йорке во вторник к 1,5 месяцам тюремного заключения за несколько нарушений условий его освобождения", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, федеральные прокуроры требовали лишь месяца тюремного заключения. Как пишет телеканал, рэпер признал себя виновным в пяти нарушениях, включая поездку без разрешения в Лас-Вегас и Сарасоту, двукратное невыполнение прохождения теста на наркотики и положительный результат теста на метамфетамин.
В августе 2023 года издание Newsweek сообщало, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в Майами из-за нарушения правил дорожного движения.
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