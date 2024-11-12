https://ria.ru/20241112/reper-1983406042.html

В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению

В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению - РИА Новости, 12.11.2024

В США рэпера Tekashi 6ix9ine приговорили к тюремному заключению

Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорён в США к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T22:32

2024-11-12T22:32

2024-11-12T22:32

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный под псевдонимом Tekashi 6ix9ine, приговорён в США к 1,5 месяцам тюремного заключения за нарушение условий освобождения, сообщает телеканал ABC News. В конце октября телеканал NBC News со ссылкой на материалы судебного дела сообщал, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в США за предполагаемое нарушение условий освобождения под надзор. Как уточнял телеканал, в 2019 году рэпер был приговорен к двум годам лишения свободы после того, как он признал себя виновным в рэкете, преступлениях с огнестрельным оружием и незаконном обороте наркотиков. Он также был приговорен к пятилетнему периоду нахождения под надзором после освобождения. "Tekashi 6ix9ine был приговорен в Нью-Йорке во вторник к 1,5 месяцам тюремного заключения за несколько нарушений условий его освобождения", - говорится в сообщении. По данным телеканала, федеральные прокуроры требовали лишь месяца тюремного заключения. Как пишет телеканал, рэпер признал себя виновным в пяти нарушениях, включая поездку без разрешения в Лас-Вегас и Сарасоту, двукратное невыполнение прохождения теста на наркотики и положительный результат теста на метамфетамин. В августе 2023 года издание Newsweek сообщало, что рэпер Tekashi 6ix9ine был задержан в Майами из-за нарушения правил дорожного движения.

https://ria.ru/20241028/diddy-1980535584.html

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