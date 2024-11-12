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СМИ назвали возможного главу Госдепа США при Трампе - РИА Новости, 12.11.2024
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03:02 12.11.2024 (обновлено: 09:14 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/ramasvami-1983206929.html
СМИ назвали возможного главу Госдепа США при Трампе
СМИ назвали возможного главу Госдепа США при Трампе - РИА Новости, 12.11.2024
СМИ назвали возможного главу Госдепа США при Трампе
Госдепартамент США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа может возглавить предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее был его соперником по РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T03:02
2024-11-12T09:14
сша
теннесси
япония
дональд трамп
марко рубио
вивек рамасвами
nbc
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа может возглавить предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее был его соперником по предвыборной гонке, сообщает газета The Hill. По данным издания, Рамасвами — один из претендентов на пост госсекретаря США, он составляет конкуренцию другому возможному кандидату — сенатору-республиканцу Марко Рубио. "Вивек Рамасвами определенно выглядит фигурой, которая является символичной для MAGA (консервативное движение Make America Great Again. — Прим. ред.) и частью Республиканской партии. У Марко Рубио может быть преимущество с учетом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената", — говорится в материале. По данным издания, и Рамасвами, и Рубио якобы находятся в шорт-листе кандидатов на эту должность. Трамп до настоящего времени не раскрывал, кого намерен номинировать на должность госсекретаря.Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова. При этом политик неоднократно высказывался за разрешение украинского конфликта мирными методами, отказ от помощи Киеву и обещал в случае своей победы дать гарантии невступления Украины в НАТО.Американские СМИ ранее сообщали, что пост главы Государственного департамента может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с другими кандидатами. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 год, а позднее оставил дипмиссию, чтобы бороться за место в сенате США. Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация состоится 20 января.
https://ria.ru/20240822/ramasvami-1967912832.html
https://ria.ru/20240117/tramp-1921759316.html
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сша, теннесси, япония, дональд трамп, марко рубио, вивек рамасвами, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Теннесси, Япония, Дональд Трамп, Марко Рубио, Вивек Рамасвами, NBC, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ назвали возможного главу Госдепа США при Трампе

Hill: Рамасвами является одним из кандидатов на пост госсекретаря США

© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший кандидат Вивек Рамасвами на предвыборном мероприятии в Аткинсоне, штат Нью-Хэмпшир
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший кандидат Вивек Рамасвами на предвыборном мероприятии в Аткинсоне, штат Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший кандидат Вивек Рамасвами на предвыборном мероприятии в Аткинсоне, штат Нью-Хэмпшир. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя — РИА Новости. Госдепартамент США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа может возглавить предприниматель Вивек Рамасвами, который ранее был его соперником по предвыборной гонке, сообщает газета The Hill.
По данным издания, Рамасвами — один из претендентов на пост госсекретаря США, он составляет конкуренцию другому возможному кандидату — сенатору-республиканцу Марко Рубио.
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"Вивек Рамасвами определенно выглядит фигурой, которая является символичной для MAGA (консервативное движение Make America Great Again. — Прим. ред.) и частью Республиканской партии. У Марко Рубио может быть преимущество с учетом наличия большего опыта работы по международной политике в комитете по разведке сената", — говорится в материале.
По данным издания, и Рамасвами, и Рубио якобы находятся в шорт-листе кандидатов на эту должность. Трамп до настоящего времени не раскрывал, кого намерен номинировать на должность госсекретаря.
Рамасвами претендовал на право баллотироваться в президенты США от Республиканской партии, но отказался от продолжения борьбы после невысоких результатов дебютного раунда внутрипартийного голосования в штате Айова. При этом политик неоднократно высказывался за разрешение украинского конфликта мирными методами, отказ от помощи Киеву и обещал в случае своей победы дать гарантии невступления Украины в НАТО.
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Американские СМИ ранее сообщали, что пост главы Государственного департамента может уйти сенатору-республиканцу от штата Теннесси Биллу Хагерти, который рассматривается на эту должность наряду с другими кандидатами. Хагерти при Трампе работал послом США в Японии с 2017 по 2019 год, а позднее оставил дипмиссию, чтобы бороться за место в сенате США.
Трамп, уже занимавший пост президента США, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация состоится 20 января.
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