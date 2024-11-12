https://ria.ru/20241112/rada-1983285222.html

На Украине предложили сформировать бригады из сотрудников военкоматов

На Украине предложили сформировать бригады из сотрудников военкоматов - РИА Новости, 12.11.2024

На Украине предложили сформировать бригады из сотрудников военкоматов

Временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать военкоматы на Украине и сформировать из сотрудников–военнослужащих более 10... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:05

2024-11-12T14:05

2024-11-12T14:47

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Временная следственная комиссия украинского парламента предложила расформировать военкоматы на Украине и сформировать из сотрудников–военнослужащих более 10 бригад ВСУ, заявила депутат Верховной рады Юлия Яцик. "Что касается работы ТЦК (военкоматов – ред.), то мы также предложили в своем отчете (временной следственной комиссии Рады – ред.) расформировать ТЦК как орган и создать такие рекрутинговые центры из числа в том числе гражданских лиц. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий, например", - сказала Яцик в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. По ее словам, из военнослужащих – сотрудников военкоматов можно сформировать более 10 бригад ВСУ. При этом она не уточнила, сколько человек работают в военкоматах. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html

https://ria.ru/20241112/spetsnaz-1983145669.html

https://ria.ru/20241112/rada-1983244469.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины