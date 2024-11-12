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Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом
Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом - РИА Новости, 12.11.2024
Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом
Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, рассказала РИА... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:18
2024-11-12T02:18
2024-11-12T10:27
госдума рф
светлана бессараб
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уважительными причинами отсутствия на работе могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, рассказала РИА Новости член комитета ГД по труду Светлана Бессараб. "Вместе с тем по аналогии норм можно представить, что уважительной причиной будет являться стихийное бедствие, объявленная ЧС, болезнь (требуется листок временной нетрудоспособности), причины личного характера (смерть родственника, к примеру)", — сообщила собеседница агентства.Она уточнила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов. "Во всех случаях по возможности нужно уведомить работодателя", — отметила Бессараб.
https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html
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госдума рф, светлана бессараб
Госдума РФ, Светлана Бессараб
Россиянам объяснили, какое время отсутствия на работе считается прогулом
Депутат Бессараб: прогулом считается отсутствие на работе более четырех часов