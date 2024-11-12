https://ria.ru/20241112/putin-1983301733.html
Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме
Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024
Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме
Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:04
2024-11-12T15:04
2024-11-12T15:10
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы."Я внимательно всегда наблюдаю за тем, что в (Государственной) Думе происходит", - сказал Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.
https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983233776.html
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Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Политика, Единая Россия, Владимир Васильев
Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме
Путин заявил, что внимательно наблюдает за работой в Госдуме