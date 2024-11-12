https://ria.ru/20241112/putin-1983301733.html

Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме

Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме - РИА Новости, 12.11.2024

Путин заявил, что наблюдает за работой в Госдуме

Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T15:04

2024-11-12T15:04

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госдума рф

владимир путин

россия

политика

единая россия

владимир васильев

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что всегда внимательно наблюдает за работой Государственной думы."Я внимательно всегда наблюдаю за тем, что в (Государственной) Думе происходит", - сказал Путин на встрече с главой фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимиром Васильевым.

https://ria.ru/20241112/yaponiya-1983233776.html

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госдума рф, владимир путин, россия, политика, единая россия, владимир васильев