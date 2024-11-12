https://ria.ru/20241112/prokuratura-1983397855.html

Прокуратура требует признать сделку с квартирой жены Невзорова* незаконной

Прокуратура требует признать сделку с квартирой жены Невзорова* незаконной - РИА Новости, 12.11.2024

Прокуратура требует признать сделку с квартирой жены Невзорова* незаконной

Прокуратура требует через суд признать недействительной сделку по продаже квартиры супруги признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* Лидии* своей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T20:31

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Прокуратура требует через суд признать недействительной сделку по продаже квартиры супруги признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова* Лидии* своей матери Наталье Колесниковой, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. "Коллеги приняли к производству иск прокуратуры к Лидии Невзоровой* и Наталии Колесниковой. Предметом спора является квартира, как следует из иска, отчужденная иноагентом Невзоровой* своей матери Колесниковой по договору купли-продажи", - сообщает Лебедева в своем Telegram-канале. Она рассказала, что прокуратура просит признать данную сделку купли-продажи мнимой, возвратить квартиру Невзоровой*, после чего обратить имущество в доход государства. "Сегодня суд применил обеспечительные меры - наложил на квартиру арест. Предварительное судебное заседание назначено на декабрь", - добавила Лебедева. Сообщалось, что Октябрьский райсуд Петербурга 2 июля по иску прокурора Санкт-Петербурга признал иноагента Невзорова* и его жену Лидию* экстремистским объединением, постановив изъять у них недвижимость, землю и машину. В состав имущества, обращенного в государственную собственность, вошли, в частности, три земельных участка в поселке Лисий Нос в Петербурге общей площадью чуть менее 2,5 тысячи квадратных метров, а также жилой дом, здание и автомобиль Hyundai 2016 года выпуска. Сейчас чета Невзоровых* пытается оспорить это решение.* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

https://ria.ru/20240702/nedvizhimost-1956949153.html

https://ria.ru/20221228/nevzorov-1841952675.html

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происшествия, санкт-петербург, россия