https://ria.ru/20241112/prazdnik-1983090124.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 12 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 12 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 12 ноября

12 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. На эту дату в календаре выпадает Всемирный день борьбы с пневмонией, международный праздник День... РИА Новости, 12.11.2024

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2024-11-12T14:12

2024-11-12T14:12

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. 12 ноября 2024 года отмечается сразу несколько праздников. На эту дату в календаре выпадает Всемирный день борьбы с пневмонией, международный праздник День творческих осуществлений, а также в России отмечают День специалиста по безопасности, День работника Сбербанка России и экологический праздник – Синичкин день. Какой сегодня профессиональный праздник, важные исторические события в мире, что можно делать по народным приметам и какие существуют запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень работников Сбербанка России отмечают 12 ноября. Вместе с банковскими работниками принято поздравлять и сотрудников отрасли обеспечения безопасности – от телохранителей до специалистов в сфере ИТ. Еще это Синичкин день – экологический праздник, учрежденный по инициативе Союза охраны птиц России. Экологи привлекают внимание общественности к зимующим птицам, чтобы люди старались помочь им пережить морозы и снегопады: подкармливали синиц, щеглов, снегирей и свиристелей.Профессиональный праздникДень работников Сбербанка России –профессиональный праздник, который был учрежден в 1998 году. Сегодня Сбербанк оказывает широкий спектр банковских услуг, имеет разветвленную сеть филиалов, постоянно расширяет и совершенствует операции, услуги и формат обслуживания.12 ноября свой профессиональный праздник отмечают также специалисты служб создания и поддержания безопасности в России, которые обеспечивают охрану, защиту объектов и людей, а также информации, передаваемой по системам связи.Церковный праздникВ православной церкви 12 ноября – это дата почтения памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестры – мученицы Зиновии. Брат и сестра приняли мученическую смерть за христианскую веру в период страшных гонений при императоре Диоклетиане.В этот день отмечается праздник в честь Озерянской иконы Божией Матери – одной из духовных святынь православного мира, и праздник обретения мощей священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского. Останки святого покоятся в Казанском женском монастыре в Ярославле.Народный праздникНа Руси 12 ноября именовали Синичкиным днем, или Днем Зиновия, праздником охотников. Считалось, что с этого дня птицы начинают перебираться поближе к домам в надежде получить от людей тепло и пищу. Согласно приметам, того кто увидит синичку возле своего дома – ждет удача. Молодым, которые мечтают о счастливой жизни, в эту дату стоит покормить синиц салом и наполнить кормушки лакомством. 12 ноября было принято играть свадьбы, а вот разводиться считалось плохой приметой. Нельзя было в эту дату выпечку делать из прошлогодней муки – в народе говорили, что могут вернуться прошлые невзгоды.Какой сегодня праздник в мире12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией (World Pneumonia Day). Инфекционное заболевание легких могут вызывать разные виды микроорганизмов. Чаще всего болезнь диагностируют у людей с ослабленной иммунной системой, детей и пожилых. Этот международный праздник появился в календаре с 2009 года по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии с целью побуждения к действиям, способным остановить болезнь. Учреждения здравоохранения информируют население о пневмонии и сопряженных с ней рисками, организуют профилактические мероприятия, проводят медосмотры.День творческих осуществлений отмечается по всему миру ежегодно 12 ноября. Это время фантазий и вдохновения, раскрытия потенциала и реализации самых смелых проектов. Самое время проявить свою творческую натуру или начать что-то грандиозное.Государственный праздник отмечают в этот день в Азербайджане. День Конституции Азербайджанской Республики ежегодно празднуют 12 ноября. В 1995 году в этот день путем всеобщего народного референдума был принят основной закон независимого суверенного государства.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 12 ноября в разные годы:1803 – Николай Михайлович Карамзин официально назначен "российским историографом".1860 – образована Секретная служба США, сотрудники которой изначально боролись с подделкой долларов.1917 – Зимний дворец в Петрограде объявлен Государственным музеем.1933 – сделана первая фотография предполагаемого лох-несского чудовища.1948 – дата завершения Токийского процесса – суд вынес приговор японским военным преступникам.1952 – экипаж лётчика-испытателя А. Д. Перелёта совершил первый полет самолета Ту-95.1965 – в СССР в сторону Венеры запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-2".1966 – премьера польского сериала "Четыре танкиста и собака" по одноименной повести Януша Пшимановского состоялась в СССР.1981 – запущен американский космический корабль многоразового использования "Спейс Шаттл-2 Колумбия-2".1982 – Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов.1986 – в СССР создан Советский фонд культуры во главе с Дмитрием Лихачёвым.1990 – состоялась официальная коронация императора Японии Акихито.ИмениныДень ангела 12 ноября празднуют: Александр, Алёна, Анастасия, Артём, Герман, Елена, Илона, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Пётр, Семён, Степан, Юлиан.

https://ria.ru/20241104/noyabr-1822919975.html

https://ria.ru/20241031/tserkovnyy-1904994422.html

https://ria.ru/20241106/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники