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В Киеве рассказали, кто может возглавить посольство Украины в США - РИА Новости, 12.11.2024
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19:19 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/posol-1983388928.html
В Киеве рассказали, кто может возглавить посольство Украины в США
В Киеве рассказали, кто может возглавить посольство Украины в США - РИА Новости, 12.11.2024
В Киеве рассказали, кто может возглавить посольство Украины в США
Скандально известный своими высказываниями экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник может возглавить посольство в США, сообщил председатель правления... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:19
2024-11-12T19:19
в мире
украина
германия
сша
андрей мельник
оксана маркарова
дональд трамп
киев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Скандально известный своими высказываниями экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник может возглавить посольство в США, сообщил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа. "Вам же интересно, какие кандидатуры на должность посла Украины в США обсуждают? Так вот, сорока на хвосте принесла аж три фамилии, которые сейчас рассматриваются как потенциальные посланники Киева… Тимофей Милованов (внештатный советник главы офиса Андрея Ермака), Игорь Жовква (заместитель главы офиса президента), Андрей Мельник", - написал Шлинчак на своей странице в соцсети Facebook*.Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, германия, сша, андрей мельник, оксана маркарова, дональд трамп, киев
В мире, Украина, Германия, США, Андрей Мельник, Оксана Маркарова, Дональд Трамп, Киев
В Киеве рассказали, кто может возглавить посольство Украины в США

Экс-посол Украины в Германии Мельник может возглавить посольство в США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПосольство Украины в Вашингтоне
Посольство Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Посольство Украины в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Скандально известный своими высказываниями экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник может возглавить посольство в США, сообщил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Киев рассматривает возможность замены своего посла в Вашингтоне Оксаны Маркаровой, чтобы угодить команде победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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"Вам же интересно, какие кандидатуры на должность посла Украины в США обсуждают? Так вот, сорока на хвосте принесла аж три фамилии, которые сейчас рассматриваются как потенциальные посланники Киева… Тимофей Милованов (внештатный советник главы офиса Андрея Ермака), Игорь Жовква (заместитель главы офиса президента), Андрей Мельник", - написал Шлинчак на своей странице в соцсети Facebook*.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник известен своими грубыми высказываниями. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой" (позднее выразил сожаление по поводу этих слов), также подвергся критике после высказываний о лидере украинских националистов Степане Бандере. Также Мельник нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаГерманияСШААндрей МельникОксана МаркароваДональд ТрампКиев
 
 
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