https://ria.ru/20241112/posobie-1983206549.html

В Совфеде назвали условия для получения единого пособия для семей с детьми

В Совфеде назвали условия для получения единого пособия для семей с детьми - РИА Новости, 12.11.2024

В Совфеде назвали условия для получения единого пособия для семей с детьми

Для получения ежемесячных пособий семьям с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого ее члена должен составлять не более регионального прожиточного... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T02:56

2024-11-12T02:56

2024-11-12T02:56

россия

ольга епифанова

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Для получения ежемесячных пособий семьям с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого ее члена должен составлять не более регионального прожиточного минимума, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "С 2023 года ежемесячные пособия для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин с низкими доходами оформляются по единым правилам в рамках одного заявления. Единое пособие назначает Социальный фонд при соблюдении условий: у заявителя и ребенка есть гражданство РФ и они постоянно проживают в России, средний доход на члена семьи в месяц не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе", - сказала Епифанова. Сенатор также отметила, что для получения пособия имущество семьи должно быть в пределах утвержденного перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия. Она напомнила, что пособие назначается на каждого ребенка в семье, а сами семьи могут быть полными или неполными. По ее словам, для получения выплат можно указать сразу всех детей в возрасте до 17 лет, на которых планируется получение пособия. "Выплаты назначаются на дату обращения за пособием, когда доход в семье на одного человека менее регионального прожиточного минимума на душу населения. Расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующие одному месяцу перед месяцем подачи заявления. Это значит, что если обратились за выплатой в январе 2024 года, то будут учитываться доходы с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года, а если в марте 2024 года – с февраля 2023 года по январь 2024 года. Причем если до 1 июня 2024 года не требовались алименты, то теперь это обязательное условие", - объяснила политик. Говоря о размере выплаты, сенатор подчеркнула, что он может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. "Размер пособия в регионе определяет текущая величина прожиточного регионального минимума. 50% - базовый размер, 75% назначают, если при базовом пособии среднедушевой доход семьи не достиг прожиточного минимума, а 100% назначают, когда при повышенном пособии среднедушевой доход не достиг прожиточного минимума", - сообщила Епифанова.

https://ria.ru/20241104/posobie-1981748463.html

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россия, ольга епифанова, общество