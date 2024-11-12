https://ria.ru/20241112/polyanskiy-1983387465.html

Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ

Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024

Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ

Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T19:11

2024-11-12T19:11

2024-11-12T19:11

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курская область

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось безнаказанным, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. "На данном этапе важнее всего задокументировать те преступления, которые наёмниками совершаются, задокументировать факт нахождения наёмников на нашей территории. Я знаю, что этим активно занимаются наши соответствующие органы, многие наши коллеги, которых мы регулярно подключаем в том числе и рамках неформальных заседаний СБ ООН. Такие доказательства представляются, я бы сказал, что на данный момент мы готовим доказательную базу", - сказал он в ходе брифинга, который прошёл на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Полянский добавил, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы всё совершённое наёмниками на территории России не осталось безнаказанным. "Никаких сомнений в этом нет", - заключил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241112/kiev-1983371355.html

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

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россия, курская область, брянская область, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины, в мире, украина