Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ
Полянский: Россия готовит доказательную базу преступлений наемников в ВСУ
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось безнаказанным, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
"На данном этапе важнее всего задокументировать те преступления, которые наёмниками совершаются, задокументировать факт нахождения наёмников на нашей территории. Я знаю, что этим активно занимаются наши соответствующие органы, многие наши коллеги, которых мы регулярно подключаем в том числе и рамках неформальных заседаний СБ ООН. Такие доказательства представляются, я бы сказал, что на данный момент мы готовим доказательную базу", - сказал он в ходе брифинга, который прошёл на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Полянский добавил, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы всё совершённое наёмниками на территории России не осталось безнаказанным.
"Никаких сомнений в этом нет", - заключил он.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.