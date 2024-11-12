Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/polyanskiy-1983387465.html
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ - РИА Новости, 12.11.2024
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ
Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:11
2024-11-12T19:11
россия
курская область
брянская область
дмитрий полянский
владимир путин
валерий герасимов
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось безнаказанным, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский. "На данном этапе важнее всего задокументировать те преступления, которые наёмниками совершаются, задокументировать факт нахождения наёмников на нашей территории. Я знаю, что этим активно занимаются наши соответствующие органы, многие наши коллеги, которых мы регулярно подключаем в том числе и рамках неформальных заседаний СБ ООН. Такие доказательства представляются, я бы сказал, что на данный момент мы готовим доказательную базу", - сказал он в ходе брифинга, который прошёл на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". Полянский добавил, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы всё совершённое наёмниками на территории России не осталось безнаказанным. "Никаких сомнений в этом нет", - заключил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241112/kiev-1983371355.html
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
россия
курская область
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, брянская область, дмитрий полянский, владимир путин, валерий герасимов, оон, вооруженные силы украины, в мире, украина
Россия, Курская область, Брянская область, Дмитрий Полянский, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Полянский рассказал о подготовке доказательств преступлений наемников в ВСУ

Полянский: Россия готовит доказательную базу преступлений наемников в ВСУ

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Доказательная база преступлений наёмников и их присутствия на территории России готовится, ею обязательно воспользуются, чтобы совершённое ими не осталось безнаказанным, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.
"На данном этапе важнее всего задокументировать те преступления, которые наёмниками совершаются, задокументировать факт нахождения наёмников на нашей территории. Я знаю, что этим активно занимаются наши соответствующие органы, многие наши коллеги, которых мы регулярно подключаем в том числе и рамках неформальных заседаний СБ ООН. Такие доказательства представляются, я бы сказал, что на данный момент мы готовим доказательную базу", - сказал он в ходе брифинга, который прошёл на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Запад сделал вид, что не увидел преступления Киева, заявил Полянский
Вчера, 18:12
Полянский добавил, что Россия обязательно воспользуется этими доказательствами, чтобы всё совершённое наёмниками на территории России не осталось безнаказанным.
"Никаких сомнений в этом нет", - заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
5 ноября, 08:28
 
РоссияКурская областьБрянская областьДмитрий ПолянскийВладимир ПутинВалерий ГерасимовООНВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала