https://ria.ru/20241112/poltava-1983205548.html

В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2024

В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв раздался в Полтаве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T02:03

2024-11-12T02:03

2024-11-12T02:03

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтаве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html

полтава

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в мире, полтава, украина, вооруженные силы рф