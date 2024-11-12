https://ria.ru/20241112/poltava-1983205548.html
В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.11.2024
В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв раздался в Полтаве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T02:03
2024-11-12T02:03
2024-11-12T02:03
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтаве на Украине, сообщает телеканал "Общественное". "В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html
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в мире, полтава, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтава, Украина, Вооруженные силы РФ
В Полтаве прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Полтаве прогремел взрыв
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрыв раздался в Полтаве на Украине, сообщает телеканал "Общественное".
"В Полтаве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении Telegram-канала "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.