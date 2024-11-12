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В Польше заявили, что граница с Россией будет "самой защищенной" в Европе - РИА Новости, 12.11.2024
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15:51 12.11.2024 (обновлено: 15:52 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/polsha-1983317938.html
В Польше заявили, что граница с Россией будет "самой защищенной" в Европе
В Польше заявили, что граница с Россией будет "самой защищенной" в Европе - РИА Новости, 12.11.2024
В Польше заявили, что граница с Россией будет "самой защищенной" в Европе
Польша сделает границу с Россией "самой защищенной в Европе", заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T15:51
2024-11-12T15:52
польша
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москва
владимир путин
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша сделает границу с Россией "самой защищенной в Европе", заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. Министр напомнил, что Польша недавно начала возводить укрепления на восточной границе в рамках программы "Восточный щит". "Граница Польши с Белоруссией, граница Польши с Россией будет не только лучше всего защищенной границей в Европе, но также будет самой инновационной границей в Европе", - сказал Томчик. Он добавил, что "Восточный щит" объединят с "Балтийской линией обороны", который строят страны Балтии. "Я очень рад, что Литва, Латвия и Эстония – страны, которые начали строительство Балтийской линии обороны, которая будет объединена с "Восточным щитом". Я очень рад, что мы с этими странами, а также с Финляндией строим линию укреплений, которую невозможно будет преодолеть", - сказал замминистра. Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия" якобы "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241101/tusk-1981254230.html
https://ria.ru/20241014/polsha-1977910349.html
https://ria.ru/20241005/eks-voennyy-1976469921.html
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польша, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, европа
Польша, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, Европа
В Польше заявили, что граница с Россией будет "самой защищенной" в Европе

В Польше заявили, что сделают границу с Россией "самой защищенной" в Европе

© AP Photo / Michal KoscПольские солдаты на границе с Калининградской областью
Польские солдаты на границе с Калининградской областью - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Michal Kosc
Польские солдаты на границе с Калининградской областью. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Польша сделает границу с Россией "самой защищенной в Европе", заявил журналистам заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
Министр напомнил, что Польша недавно начала возводить укрепления на восточной границе в рамках программы "Восточный щит".
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"Граница Польши с Белоруссией, граница Польши с Россией будет не только лучше всего защищенной границей в Европе, но также будет самой инновационной границей в Европе", - сказал Томчик.
Он добавил, что "Восточный щит" объединят с "Балтийской линией обороны", который строят страны Балтии.
"Я очень рад, что Литва, Латвия и Эстония – страны, которые начали строительство Балтийской линии обороны, которая будет объединена с "Восточным щитом". Я очень рад, что мы с этими странами, а также с Финляндией строим линию укреплений, которую невозможно будет преодолеть", - сказал замминистра.
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Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия" якобы "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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