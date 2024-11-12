https://ria.ru/20241112/polsha-1983241715.html

В Польше признали, что у России большие военные возможности

В Польше признали, что у России большие военные возможности - РИА Новости, 12.11.2024

В Польше признали, что у России большие военные возможности

Россия обладает большим потенциалом и ресурсами, чтобы развивать свои военные возможности, даже несмотря на продолжающиеся военные действия, признает начальник... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T10:53

2024-11-12T10:53

2024-11-12T12:23

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ВАРШАВА, 12 ноя – РИА Новости. Россия обладает большим потенциалом и ресурсами, чтобы развивать свои военные возможности, даже несмотря на продолжающиеся военные действия, признает начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в интервью изданию Rzeczpospolita. "Россия обладает демографическим и сырьевым потенциалом и, самое главное..., функционирующей оборонной промышленностью, чтобы не только вести войну, но и параллельно развивать свой оборонный потенциал", - сказал он. По его мнению, завершение конфликта на Украине существенно облегчит расширение вооруженных сил России и может существенно сократить сроки, указанные генералом Бундесвера Карстеном Брейером о восстановлении потенциала России для противостояния НАТО к 2029 году, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает и не собирается нападать на страны альянса. Как утверждает Кукула, Россия представляет для Польши "реальную угрозу". "Для меня самый важный вопрос в другом. Сможем ли мы построить систему устойчивости государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу в долгосрочной перспективе и когда? Разразится ли война и когда она вспыхнет, в некотором смысле зависит от нас. Нападение на страну, которая хорошо подготовлена к обороне и общество которой будет сопротивляться, представляет собой огромный риск", - заявил он. Польский генерал уверен, что в случае конфликта Войско Польское получит помощь от союзников. "Да, я уверен. НАТО сегодня – это совершенно другая организация, чем десять лет назад. Примером могут служить региональные планы и многочисленные учения, за которыми наблюдали жители Польши и которые призваны подготовить силы союзных стран к боевым действиям в соответствии с их положениями", - отметил он. На вопрос, будет ли Польша оказывать военную помощь странам Балтии в случае возможной агрессии, начштаба ответил утвердительно. "Потому что именно так работает НАТО. С точки зрения сплоченности альянса, безопасность Польши начинается в Эстонии и других странах Балтии. Борьба за каждый дюйм НАТО имеет решающее значение для авторитета альянса. Мы также должны помнить, что оборона стран Балтии невозможна без Польши, через которую к ним ведет единственная сухопутная связь", - заявил он. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.

https://ria.ru/20240717/duda-1960165288.html

https://ria.ru/20240626/nato-1955511819.html

https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, польша, балтия, владимир путин, такер карлсон, нато, бундесвер германии, в мире