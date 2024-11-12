https://ria.ru/20241112/podzhog-1983228336.html

ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи Балаклавской ТЭС в Крыму

ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи Балаклавской ТЭС в Крыму - РИА Новости, 12.11.2024

ФСБ предотвратила поджог на ж/д вблизи Балаклавской ТЭС в Крыму

ФСБ задержала жителя Севастополя, по заданию Киева пытавшегося совершить поджог на железной дороге около Балаклавской ТЭС, сообщили в ЦОС спецслужбы. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:46

2024-11-12T09:46

2024-11-12T10:35

происшествия

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

балаклавская тэс

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. ФСБ задержала жителя Севастополя, по заданию Киева пытавшегося совершить поджог на железной дороге около Балаклавской ТЭС, сообщили в ЦОС спецслужбы."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры в Севастополе вблизи Балаклавской ТЭС", — отметили в ведомстве.Как уточняется, 29-летний мужчина в сентябре 2023 года связался со Службой безопасности Украины и согласился сотрудничать с противником. По заданию СБУ злоумышленник должен был нарушить работу железнодорожного транспорта, совершив поджог специального оборудования. Для этого он получил от кураторов деньги, на которые купил горючую жидкость."Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ России на месте совершения", — добавили в релизе.Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией, а также о покушении на террористический акт.

https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html

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севастополь

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Варвара Скокшина

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Задержание украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Кадры ФСБ ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Задержанный рассказал, что ему обещали $1 тыс за поджог. 2024-11-12T09:46 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), балаклавская тэс