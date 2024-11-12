Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 12.11.2024 (обновлено: 09:30 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213337.html
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.11.2024
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:21
2024-11-12T09:30
специальная военная операция на украине
харьков
волчанск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934753854_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_9b781b242e25ec2b966261a5556134e9.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают еще об одном ударе ФАБом (фугасной авиабомбой – ред.)... в пригороде Харькова. На этот раз по колонне с военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска", - заявил собеседник агентства.Ранее во вторник Лебедев сообщил, что удар нанесен по военной части ВСУ в Харькове, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100.
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html
харьков
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934753854_251:0:2758:1880_1920x0_80_0_0_9bc8b942f288373eee9059f7e55aeadb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, волчанск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Волчанск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Подполье: в пригороде Харькова нанесен удар ФАБом по колонне с техникой ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Авиабомбы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сообщают еще об одном ударе ФАБом (фугасной авиабомбой – ред.)... в пригороде Харькова. На этот раз по колонне с военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска", - заявил собеседник агентства.
Ранее во вторник Лебедев сообщил, что удар нанесен по военной части ВСУ в Харькове, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
Вчера, 07:12
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВолчанскСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала