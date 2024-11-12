https://ria.ru/20241112/podpole-1983213337.html

Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.11.2024

Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:21

2024-11-12T07:21

2024-11-12T09:30

специальная военная операция на украине

харьков

волчанск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934753854_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_9b781b242e25ec2b966261a5556134e9.jpg

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают еще об одном ударе ФАБом (фугасной авиабомбой – ред.)... в пригороде Харькова. На этот раз по колонне с военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска", - заявил собеседник агентства.Ранее во вторник Лебедев сообщил, что удар нанесен по военной части ВСУ в Харькове, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100.

https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html

харьков

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьков, волчанск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире