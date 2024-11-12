https://ria.ru/20241112/podpole-1983213337.html
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 12.11.2024
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:21
2024-11-12T07:21
2024-11-12T09:30
специальная военная операция на украине
харьков
волчанск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934753854_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_9b781b242e25ec2b966261a5556134e9.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Удар по пригороду Харькова нанесен по колонне с военной техникой ВСУ, которую готовили на выход в сторону Волчанска, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают еще об одном ударе ФАБом (фугасной авиабомбой – ред.)... в пригороде Харькова. На этот раз по колонне с военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска", - заявил собеседник агентства.Ранее во вторник Лебедев сообщил, что удар нанесен по военной части ВСУ в Харькове, в результате ликвидированы около 70 военных, ранены более 100.
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html
харьков
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934753854_251:0:2758:1880_1920x0_80_0_0_9bc8b942f288373eee9059f7e55aeadb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, волчанск, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Волчанск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе ФАБом по колонне с техникой ВСУ под Харьковом
Подполье: в пригороде Харькова нанесен удар ФАБом по колонне с техникой ВСУ