https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 12.11.2024
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:12
2024-11-12T07:12
2024-11-12T08:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьков
сергей лебедев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824696802_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d861e0d82542f2f37754a8bcb3ad20f1.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 11 ноября в Харькове был нанесен удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов", — рассказал он.После удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные, добавил собеседник агентства.Еще один удар авиабомбой, по словам Лебедева, нанесли по колонне с украинской военной техникой в пригороде Харькова, которую готовили на выход в сторону Волчанска.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241108/svo-1982587726.html
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824696802_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ea67df4213c166a0739844c483941459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьков, Сергей Лебедев, В мире
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удар по в/ч в Харькове, ликвидировав 70 боевиков ВСУ