https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html

ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье

ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 12.11.2024

ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье

Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T07:12

2024-11-12T07:12

2024-11-12T08:55

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 11 ноября в Харькове был нанесен удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов", — рассказал он.После удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные, добавил собеседник агентства.Еще один удар авиабомбой, по словам Лебедева, нанесли по колонне с украинской военной техникой в пригороде Харькова, которую готовили на выход в сторону Волчанска.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241108/svo-1982587726.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев, в мире