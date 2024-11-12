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ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 12.11.2024 (обновлено: 08:55 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/podpole-1983213048.html
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье - РИА Новости, 12.11.2024
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье
Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T07:12
2024-11-12T08:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьков
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 11 ноября в Харькове был нанесен удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов", — рассказал он.После удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные, добавил собеседник агентства.Еще один удар авиабомбой, по словам Лебедева, нанесли по колонне с украинской военной техникой в пригороде Харькова, которую готовили на выход в сторону Волчанска.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241108/svo-1982587726.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьков, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьков, Сергей Лебедев, В мире
ВС России нанесли удар по военной части в Харькове, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удар по в/ч в Харькове, ликвидировав 70 боевиков ВСУ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. Российские военные ударили по военной части ВСУ в Харькове, ликвидировав около 70 боевиков, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вечером 11 ноября в Харькове был нанесен удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов", — рассказал он.
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После удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные, добавил собеседник агентства.
Еще один удар авиабомбой, по словам Лебедева, нанесли по колонне с украинской военной техникой в пригороде Харькова, которую готовили на выход в сторону Волчанска.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковСергей ЛебедевВ мире
 
 
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