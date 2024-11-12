https://ria.ru/20241112/podkup-1983230423.html
Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС
Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС - РИА Новости, 12.11.2024
Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС
Житель Крыма, задержанный за попытку совершения теракта вблизи Балаклавской ТЭС, рассказал на видео ФСБ, что за поджог на железной дороге ему пообещали тысячу... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T09:59
2024-11-12T09:59
2024-11-12T10:23
балаклавская тэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за попытку совершения теракта вблизи Балаклавской ТЭС, рассказал на видео ФСБ, что за поджог на железной дороге ему пообещали тысячу долларов.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Возбуждены уголовные дела."Мне была предложена задача осуществить поджог. За поджог мне предложили тысячу долларов. После моего согласия я получил инструкцию по изготовлению горючей смеси, а также 100 долларов на её приобретение", - сказал задержанный.Он предложил СБУ предоставить "фото- и видеоинформацию за денежное вознаграждение", через 2-3 недели ему ответил некий Андрей и дал задачу сфотографировать "определённое спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь".По словам задержанного, горючую смесь он приготовил и разлил по бутылкам, а затем в назначенную дату вышел к месту планируемого преступления, на подходе к которому был задержан сотрудниками ФСБ.Также на видео демонстрируются кадры задержания. Видно, что горючую смесь злоумышленник разлил в четыре пластиковые бутылки из-под пива.
https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html
https://ria.ru/20241111/vladimir-1983167044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983232024_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e7de7169ce6d0bb3892de9a0e12ae188.jpg
Задержание украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Кадры ФСБ
ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Задержанный рассказал, что ему обещали $1 тыс за поджог.
2024-11-12T09:59
true
PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балаклавская тэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Балаклавская ТЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС
ФСБ: жителю Крыма предлагали тысячу долларов за поджог у Балаклавской ТЭС
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за попытку совершения теракта вблизи Балаклавской ТЭС, рассказал на видео ФСБ, что за поджог на железной дороге ему пообещали тысячу долларов.
Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя
, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ
, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Возбуждены уголовные дела.
"Мне была предложена задача осуществить поджог. За поджог мне предложили тысячу долларов. После моего согласия я получил инструкцию по изготовлению горючей смеси, а также 100 долларов на её приобретение", - сказал задержанный.
Он предложил СБУ предоставить "фото- и видеоинформацию за денежное вознаграждение", через 2-3 недели ему ответил некий Андрей и дал задачу сфотографировать "определённое спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь".
По словам задержанного, горючую смесь он приготовил и разлил по бутылкам, а затем в назначенную дату вышел к месту планируемого преступления, на подходе к которому был задержан сотрудниками ФСБ.
Также на видео демонстрируются кадры задержания. Видно, что горючую смесь злоумышленник разлил в четыре пластиковые бутылки из-под пива.