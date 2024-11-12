https://ria.ru/20241112/podkup-1983230423.html

Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС

Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС - РИА Новости, 12.11.2024

Стало известно, сколько крымчанину предлагали денег за поджог у ТЭС

Житель Крыма, задержанный за попытку совершения теракта вблизи Балаклавской ТЭС, рассказал на видео ФСБ, что за поджог на железной дороге ему пообещали тысячу... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T09:59

2024-11-12T09:59

2024-11-12T10:23

балаклавская тэс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Житель Крыма, задержанный за попытку совершения теракта вблизи Балаклавской ТЭС, рассказал на видео ФСБ, что за поджог на железной дороге ему пообещали тысячу долларов.Ранее ЦОС ФСБ сообщил о задержании 29-летнего жителя Севастополя, который в сентябре 2023 года инициативно установил связь с СБУ, получил от кураторов деньги и закупил горючую жидкость, чтобы поджечь спецоборудование на железной дороге вблизи Балаклавской ТЭС. Возбуждены уголовные дела."Мне была предложена задача осуществить поджог. За поджог мне предложили тысячу долларов. После моего согласия я получил инструкцию по изготовлению горючей смеси, а также 100 долларов на её приобретение", - сказал задержанный.Он предложил СБУ предоставить "фото- и видеоинформацию за денежное вознаграждение", через 2-3 недели ему ответил некий Андрей и дал задачу сфотографировать "определённое спецоборудование у железной дороги в городе Севастополь".По словам задержанного, горючую смесь он приготовил и разлил по бутылкам, а затем в назначенную дату вышел к месту планируемого преступления, на подходе к которому был задержан сотрудниками ФСБ.Также на видео демонстрируются кадры задержания. Видно, что горючую смесь злоумышленник разлил в четыре пластиковые бутылки из-под пива.

https://ria.ru/20241111/ugon-1983006571.html

https://ria.ru/20241111/vladimir-1983167044.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Кадры ФСБ ФСБ показала видео задержания украинского агента, который готовил теракт на ж/д в Крыму. Задержанный рассказал, что ему обещали $1 тыс за поджог. 2024-11-12T09:59 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

балаклавская тэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия