https://ria.ru/20241112/plennyj-1983253757.html

Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность

Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность - РИА Новости, 12.11.2024

Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность

Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал в видео Минобороны РФ, что его отправили воевать, несмотря на третью группу инвалидности, а сослуживцы называли РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:54

2024-11-12T11:54

2024-11-12T11:59

специальная военная операция на украине

курская область

днепропетровск

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал в видео Минобороны РФ, что его отправили воевать, несмотря на третью группу инвалидности, а сослуживцы называли его дурачком. "У меня инвалидность, третья группа. У меня память плохая очень. Стоял, подошло ТЦК (сотрудники военкомата – ред.). У меня инвалидность, меня не брали уже сколько раз. А то подошло ТЦК вечером, повезли в военкомат, уже домой не отпустили и утром повезли в "учебку" под Днепропетровском", - сказал Савохин. Из Днепропетровска в Курскую область он попал с эшелоном, на котором также ехала техника, в том числе танки. Из-за слабой памяти и склонности к забывчивости военнослужащего-инвалида командование и сослуживцы называли "дурачком", посетовал Савохин. В Курской области у него стояла задача "смотреть вертушки, самолёты", сообщил пленный и поклялся, что оружием пользовался только на полигоне. Когда его сослуживцы "побежали", Савохин предпочёл остаться и сдаться в плен, потому что "могли расстрелять, когда вернусь назад".

https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html

https://ria.ru/20241111/plennyy-1983051579.html

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Дарья Буймова

курская область, днепропетровск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность