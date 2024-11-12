https://ria.ru/20241112/plennyj-1983253757.html
Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность
Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность - РИА Новости, 12.11.2024
Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность
Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал в видео Минобороны РФ, что его отправили воевать, несмотря на третью группу инвалидности, а сослуживцы называли РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:54
2024-11-12T11:54
2024-11-12T11:59
специальная военная операция на украине
курская область
днепропетровск
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал в видео Минобороны РФ, что его отправили воевать, несмотря на третью группу инвалидности, а сослуживцы называли его дурачком. "У меня инвалидность, третья группа. У меня память плохая очень. Стоял, подошло ТЦК (сотрудники военкомата – ред.). У меня инвалидность, меня не брали уже сколько раз. А то подошло ТЦК вечером, повезли в военкомат, уже домой не отпустили и утром повезли в "учебку" под Днепропетровском", - сказал Савохин. Из Днепропетровска в Курскую область он попал с эшелоном, на котором также ехала техника, в том числе танки. Из-за слабой памяти и склонности к забывчивости военнослужащего-инвалида командование и сослуживцы называли "дурачком", посетовал Савохин. В Курской области у него стояла задача "смотреть вертушки, самолёты", сообщил пленный и поклялся, что оружием пользовался только на полигоне. Когда его сослуживцы "побежали", Савохин предпочёл остаться и сдаться в плен, потому что "могли расстрелять, когда вернусь назад".
https://ria.ru/20241112/ukraina-1983209188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, днепропетровск, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Днепропетровск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинского пленного отправили воевать, несмотря на инвалидность
Забывчивый украинский пленный рассказал, как его отправили в Курскую область
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украинский военнопленный Игорь Савохин рассказал в видео Минобороны РФ, что его отправили воевать, несмотря на третью группу инвалидности, а сослуживцы называли его дурачком.
"У меня инвалидность, третья группа. У меня память плохая очень. Стоял, подошло ТЦК (сотрудники военкомата – ред.). У меня инвалидность, меня не брали уже сколько раз. А то подошло ТЦК вечером, повезли в военкомат, уже домой не отпустили и утром повезли в "учебку" под Днепропетровском", - сказал Савохин.
Из Днепропетровска
в Курскую область
он попал с эшелоном, на котором также ехала техника, в том числе танки. Из-за слабой памяти и склонности к забывчивости военнослужащего-инвалида командование и сослуживцы называли "дурачком", посетовал Савохин.
В Курской области у него стояла задача "смотреть вертушки, самолёты", сообщил пленный и поклялся, что оружием пользовался только на полигоне. Когда его сослуживцы "побежали", Савохин предпочёл остаться и сдаться в плен, потому что "могли расстрелять, когда вернусь назад".