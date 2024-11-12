https://ria.ru/20241112/plan-1983217262.html

СМИ раcкрыли, что заинтересовало Трампа в плане Зеленского

СМИ раcкрыли, что заинтересовало Трампа в плане Зеленского - РИА Новости, 12.11.2024

СМИ раcкрыли, что заинтересовало Трампа в плане Зеленского

Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать экс-президента США Дональда Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T08:29

2024-11-12T08:29

2024-11-12T10:15

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, пытаясь заинтересовать экс-президента США Дональда Трампа, представил ему свой так называемый "план победы" еще в сентябре во время встречи в Нью-Йорке, победившего на выборах американского политика заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, а также украинских и европейских чиновников.Как пишет издание, Украина подстраивает свой "план победы" для будущей администрации Трампа, подчеркивая потенциальные деловые сделки, доступ к сырью и развертывание войск в попытке повлиять на него. По словам источников, союзники Украины в Европе и США, включая ведущих представителей Республиканской партии, дали советы о том, как лучше всего сформулировать предложения, которые бы стимулировали тесное сотрудничество с Киевом, а не прекращали критически важную помощь стране."Две идеи были изложены в "плане победы" Зеленского, имея в виду именно Трампа... Позднее эти предложения были представлены Трампу, когда (Зеленский) встретился в ним в Нью-Йорке в сентябре", - пишет издание со ссылкой на участвующих в составлении украинских предложений.Как отмечает издание, одна из идей заключается в замене после окончания конфликта части американских сил, базирующихся в Европе, на украинские войска. Другая же, которая впервые была разработана сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), предполагает раздел украинских важнейших природных ресурсов с западными партнерами."Трампа "заинтересовали" оба пункта", - приводит издание слова человека, которому известно о содержании встречи.Зеленский 18 октября представил в украинском парламенте так называемый "план победы" Украины. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот "план" только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Песков заявил, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241112/potryaseniya-1983214411.html

https://ria.ru/20241112/pomosch-1983210819.html

https://ria.ru/20241112/mest-1983207353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, в мире