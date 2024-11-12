https://ria.ru/20241112/pion-1983284397.html

"Редкая зверюга". ВСУ притащили в Курскую область "ядерную" пушку

"Редкая зверюга". ВСУ притащили в Курскую область "ядерную" пушку - РИА Новости, 12.11.2024

"Редкая зверюга". ВСУ притащили в Курскую область "ядерную" пушку

В составе группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область, была замечена самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Противник использует ее для нанесения... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T14:27

2024-11-12T14:27

2024-11-12T14:27

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

европа

вооруженные силы украины

2с7 "пион" (сау)

пион (самоходная артиллерийская установка)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. В составе группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область, была замечена самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион". Противник использует ее для нанесения ударов по тылам российской группировки войск "Север". Это достаточно редкое орудие, которых у Украины осталось совсем немного. В то же время Россия активно применяет "Пион" и его модификацию "Малку" с самого начала специальной военной операции. Подробнее об этой САУ — в материале РИА Новости.До 45 километровВ годы холодной войны ствольную артиллерию крупных калибров разрабатывали и в СССР, и в США. Обе державы стремились создать эффективное средство доставки тактического ядерного боеприпаса малой мощности для удара по скоплениям войск на сравнительно небольшой дистанции.В Советском Союзе таким оружием стала 203-миллиметровая самоходная пушка 2С7 "Пион", принятая в эксплуатацию в 1975-м. Специально для нее спроектировали тактические боеприпасы малой мощности "Клещевица", "Саженец" и "Перфоратор", которыми самоходка могла уверенно обрабатывать цели на дистанции до 45 километров.Модификация 2С7М "Малка", принятая на вооружение в середине 1980-х, серьезно повысила боевую эффективность "Пиона". Самоходка получила более мощный двигатель (840 "лошадей" против 780 у 2С7), модернизированную ходовую часть, бортовое оборудование с цифровыми индикаторами и автоматическим приемом данных, что сократило время перевода машины из походного положения в боевое с десяти до семи минут. Боекомплект увеличили вдвое — с четырех снарядов до восьми, а новый механизм заряжания досылает их в ствол при любых углах вертикальной наводки. Это повысило максимальную скорострельность с полутора до двух с половиной выстрелов в минуту.Несмотря на выдающиеся характеристики, до СВО в боевых действиях "Малка" и "Пион" не применялись. В мирное время их потенциал тоже не могли реализовать в полной мере — полигонов, пригодных для стрельбы из этих орудий на максимальную дальность, в СССР практически не было.Вдобавок, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года, все 203-миллиметровые самоходки вывели из боевого состава, а их ядерные снаряды отправили на утилизацию. Тем не менее в арсеналах Вооруженных сил России до сих пор имеется до 300 единиц 2С7 и 2С7М.Известно, что Украине после распада СССР досталось порядка 20 "Пионов" и "Малок".Крупный калибрХотя "Пион" разрабатывали для стрельбы снарядами со специальной боевой частью, оружейники создали и ряд неядерных боеприпасов большой мощности. К примеру, осколочно-фугасным активно-реактивным снарядом ЗФОФ35 весом 110 килограммов САУ бьет аж на 50 километров. То есть по боевым возможностям эта самоходка вплотную приблизилась к орудиям главного калибра линкоров времен Второй мировой войны.Помимо этого, есть бетонобойные, кассетные и осколочно-фугасные боеприпасы. Опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий свидетельствует, что калибр с лимитом в 152 миллиметра для самоходных гаубиц не всегда достаточно эффективен."Орудие прекрасно себя показало при уничтожении хорошо укрепленных украинских позиций, — рассказывает артиллерист с позывным Золотой. — Мы недавно помогали группе спецназа на одном из направлений. Парни долго бодались с забетонированными укреплениями ВСУ, но продвинуться так и не могли. Вышли на нас по закрытой связи, передали координаты. Мы уничтожили вражескую позицию одним снарядом. От запроса на огонь до поражения цели прошло меньше трех минут. У нас такой результат — высший пилотаж".Обмен информацией в реальном времени между корректировщиком и артиллерийской батареей значительно повышает точность стрельбы. А 203-миллиметровые снаряды стоят гораздо дешевле крылатых ракет или корректируемых авиабомб.Сегодняшний "Пион" — это уже не ядерный "молот", а скорее точная и дальнобойная снайперская винтовка. Важность крупного калибра понимают и за рубежом. В частности, армия США до сих пор использует 203-миллиметровую самоходную гаубицу М110, принятую на вооружение еще в 1962-м. Похожие системы есть у КНДР, Китая и ряда других стран.

https://ria.ru/20241112/admiral-1983281535.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, сша, европа, вооруженные силы украины, 2с7 "пион" (сау) , пион (самоходная артиллерийская установка)