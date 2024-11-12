https://ria.ru/20241112/peterburg-1983269294.html
В Петербурге задержали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
В Петербурге задержали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину - РИА Новости, 12.11.2024
В Петербурге задержали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
Полицейские задержали водителя мусоровоза, который во вторник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:03
2024-11-12T13:03
2024-11-12T13:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полицейские задержали водителя мусоровоза, который во вторник насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство информировало, что около 09.20 мск около дома №12 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. Она скончалась на месте. "По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев, полицейским следствием в отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в сообщении. Как уточняют в ГУМВД, водитель задержан в качестве подозреваемого.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали водителя мусоровоза, насмерть сбившего женщину
В Петербурге задержан водитель мусоровоза, насмерть сбивший женщину на переходе