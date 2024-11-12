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В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе - РИА Новости, 12.11.2024
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11:17 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/peterburg-1983246624.html
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе - РИА Новости, 12.11.2024
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе
Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:17
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происшествия
авто
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 9.20 около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте", – говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе

В Петербурге мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Сегодня в 9.20 около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте", – говорится в сообщении.
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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