https://ria.ru/20241112/peterburg-1983246624.html
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе - РИА Новости, 12.11.2024
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе
Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T11:17
2024-11-12T11:17
2024-11-12T11:17
происшествия
авто
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 9.20 около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте", – говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе
В Петербурге мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе