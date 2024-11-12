https://ria.ru/20241112/peterburg-1983246624.html

В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе

В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе - РИА Новости, 12.11.2024

В Петербурге мусоровоз сбил женщину на переходе

Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T11:17

2024-11-12T11:17

2024-11-12T11:17

происшествия

авто

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Мусоровоз насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Сегодня в 9.20 около дома 12 по Дровяному переулку 40-летний водитель мусоровоза совершил наезд на переходящую дорогу в зоне пешеходного перехода неустановленную женщину. В результате ДТП пешеход скончалась на месте", – говорится в сообщении. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

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происшествия, авто, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)