https://ria.ru/20241112/perechen-1983365601.html
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами - РИА Новости, 12.11.2024
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:55
2024-11-12T17:55
2024-11-12T17:55
сергокалинский район
махачкала
магомед магомедов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле сообщалось, что в Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По информации верховного суда, трое мужчин (Магомед Магомедов*, Халид Магомедов*, Заур Магомедов*), 1980, 1990 и 1995 годов рождения, с иными лицами "объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти республики Дагестан и РФ". Арестованные приобрели оружие и хранили дома в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Магомедов Заур Гитинавасович*, 05.02.1995 г.р. , г. Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич*, 10.09.1990 г.р. с. Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР;... Магомедов Магомед Алиевич*, 20.10.1980 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20241112/sinchenko-1983355576.html
https://ria.ru/20241108/rosfinmonitoring-1982678644.html
сергокалинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергокалинский район, махачкала, магомед магомедов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Сергокалинский район, Махачкала, Магомед Магомедов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
Троих фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В июле сообщалось, что в Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По информации верховного суда, трое мужчин (Магомед Магомедов*, Халид Магомедов*, Заур Магомедов*), 1980, 1990 и 1995 годов рождения, с иными лицами "объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти республики Дагестан и РФ".
Арестованные приобрели оружие и хранили дома в селе Сергокала Сергокалинского района
и в Махачкале
. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Магомедов Заур Гитинавасович*, 05.02.1995 г.р. , г. Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич*, 10.09.1990 г.р. с. Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР;... Магомедов Магомед Алиевич*, 20.10.1980 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга