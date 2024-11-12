https://ria.ru/20241112/perechen-1983365601.html

Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами

Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами - РИА Новости, 12.11.2024

Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами

Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:55

2024-11-12T17:55

2024-11-12T17:55

сергокалинский район

махачкала

магомед магомедов

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле сообщалось, что в Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По информации верховного суда, трое мужчин (Магомед Магомедов*, Халид Магомедов*, Заур Магомедов*), 1980, 1990 и 1995 годов рождения, с иными лицами "объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти республики Дагестан и РФ". Арестованные приобрели оружие и хранили дома в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Магомедов Заур Гитинавасович*, 05.02.1995 г.р. , г. Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич*, 10.09.1990 г.р. с. Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР;... Магомедов Магомед Алиевич*, 20.10.1980 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20241112/sinchenko-1983355576.html

https://ria.ru/20241108/rosfinmonitoring-1982678644.html

сергокалинский район

махачкала

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сергокалинский район, махачкала, магомед магомедов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество