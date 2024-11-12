Рейтинг@Mail.ru
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами - РИА Новости, 12.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/perechen-1983365601.html
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами - РИА Новости, 12.11.2024
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами
Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:55
2024-11-12T17:55
сергокалинский район
махачкала
магомед магомедов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В июле сообщалось, что в Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По информации верховного суда, трое мужчин (Магомед Магомедов*, Халид Магомедов*, Заур Магомедов*), 1980, 1990 и 1995 годов рождения, с иными лицами "объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти республики Дагестан и РФ". Арестованные приобрели оружие и хранили дома в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Магомедов Заур Гитинавасович*, 05.02.1995 г.р. , г. Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич*, 10.09.1990 г.р. с. Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР;... Магомедов Магомед Алиевич*, 20.10.1980 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20241112/sinchenko-1983355576.html
https://ria.ru/20241108/rosfinmonitoring-1982678644.html
сергокалинский район
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергокалинский район, махачкала, магомед магомедов, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Сергокалинский район, Махачкала, Магомед Магомедов, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами

Троих фигурантов дела о подготовке теракта в Дагестане признали экстремистами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Трое фигурантов уголовного дела о подготовке теракта в Дагестане внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
В июле сообщалось, что в Дагестане арестованы трое задержанных за подготовку теракта, суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. По информации верховного суда, трое мужчин (Магомед Магомедов*, Халид Магомедов*, Заур Магомедов*), 1980, 1990 и 1995 годов рождения, с иными лицами "объединились в организованную группу для совершения на территории Дагестана взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и в целом в целях дестабилизации деятельности органов власти республики Дагестан и РФ".
Григорий Синченко* - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Украинца Синченко* внесли в список террористов и экстремистов
Вчера, 17:21
Арестованные приобрели оружие и хранили дома в селе Сергокала Сергокалинского района и в Махачкале. Также обвиняемые, по версии следствия, изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия, которое планировали использовать при совершении террористического акта.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Магомедов Заур Гитинавасович*, 05.02.1995 г.р. , г. Махачкала; Магомедов Халид Муртузалиевич*, 10.09.1990 г.р. с. Сергокала Сергокалинского района Дагестанской АССР;... Магомедов Магомед Алиевич*, 20.10.1980 г.р. , с. Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Ислам Закиров* в суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Рэпера Закирова* внесли в список террористов и экстремистов
8 ноября, 15:14
 
Сергокалинский районМахачкалаМагомед МагомедовФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала