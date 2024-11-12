https://ria.ru/20241112/pedagogi-1983369886.html

Свердловские педагоги по работе с инвалидами получат повышенную зарплату

Свердловские педагоги по работе с инвалидами получат повышенную зарплату - РИА Новости, 12.11.2024

Свердловские педагоги по работе с инвалидами получат повышенную зарплату

Депутаты Свердловской области на заседании во вторник поддержали изменения в законы, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, а... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:08

2024-11-12T18:08

2024-11-12T18:08

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Депутаты Свердловской области на заседании во вторник поддержали изменения в законы, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, а также повышение зарплаты педагогам, работающих с такими детьми, сообщает пресс-служба регионального парламента. Соинициатором законодательной инициативы в поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья выступила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. "Принятые изменения помогут обеспечить за счет областного бюджета обучающихся – детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – бесплатными методическими пособиями, учебниками, дидактическими материалами, техническими средствами для обучения. Кроме того, предполагается бесплатное предоставление этим обучающимся услуг ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, а также педагогических работников в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. Такие специалисты должны работать в образовательных учреждениях, если в их услугах нуждаются обучающиеся там дети-инвалиды. Соответственно, финансовые вопросы будут решены за счет регионального бюджета", – подчеркнула Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Также данная законодательная инициатива депутатов внесла изменение в закон о нормативах – при оплате труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, в которых организовано образование обучающихся инвалидов (детей-инвалидов), применяется индекс в размере 1,2. "Учителям и воспитателям, работающим с детьми-инвалидами, также нужна финансовая поддержка – уровень их зарплаты должен соответствовать их особой работе, и эти вопросы тоже определяет принятый сегодня закон", – пояснила Бабушкина. Кроме того, во вторник внесено несколько изменений в закон "О социальной защите инвалидов в Свердловской области". Например, основные направления реабилитации и абилитации инвалидов дополняются новым направлением – ранняя помощь детям и их семьям. "На раннюю реабилитацию и абилитацию инвалидов выделяются достаточно серьезные федеральные средства. У нас есть областной реабилитационный центр, в котором ежегодно проходят лечение немногим более одной тысячи пациентов. В Совете Федерации я защищала проект по строительству реабилитационного центра, который рассчитан на ежегодную реабилитацию, лечение и поддержку здоровья более шести тысяч детей. Проект стоимостью 2,8 миллиарда рублей. Регион уже вложил средства в разработку проектно-сметной документации. Мы предложили, чтобы федерация тоже поучаствовала в этом проекте", – подчеркнула председатель Заксобрания.

https://ria.ru/20241029/matkapital-1980745959.html

https://ria.ru/20241029/zakon-1980697913.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , совет федерации рф