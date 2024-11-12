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Паслер доложил об итогах нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье - РИА Новости, 12.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
19:43 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/pasler-1983392537.html
Паслер доложил об итогах нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье
Паслер доложил об итогах нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье - РИА Новости, 12.11.2024
Паслер доложил об итогах нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу, в рамках которой РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T19:43
2024-11-12T19:43
оренбургская область
оренбургская область
россия
орск
денис паслер
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждались результаты реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", модернизации ЖКХ и других программ в Оренбуржье, сообщает телеграм-канал главы региона.Он подчеркнул, что по всем направлениям, которые курирует Минстрой России, регион занимает устойчивые позиции."Мы досрочно завершили программу по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таким до первого января 2017 года. С 2019 года 7,1 тысячи человек переселено из 132,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья", – написал губернатор.Он отметил, что всего за время реализации проекта было благоустроено 379 общественных пространств в разных территориях региона.Паслер также затронул тему, которая находится на постоянном контроле федерального центра, – восстановление инфраструктуры Оренбуржья после паводка. На данный момент продолжается выплата компенсаций, в том числе и по тем решениям, которые приняты только в Оренбургской области."Специалистами регионального Минстроя обработано 97,5% поступивших заявлений – это почти 38 тысяч заявок. Несмотря на то, что по области пострадавшими признаны почти 22 тысячи жилых помещений, количество поступивших заявок больше. Многие повторно подают заявления: после изменения законодательства у пострадавших появилась такая возможность. Выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили уже более 20 тысяч оренбуржцев на сумму 14,2 миллиарда рублей. Из них 7,7 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 6,5 миллиарда рублей – областного бюджета", – добавил губернатор.Также в регионе с начала сентября идут выплаты на капремонт из расчета девять тысяч рублей за квадратный метр. Так, ранее по поручению Паслера из регионального бюджета дополнительно направили 1,6 миллиарда рублей на индексацию выплат по капремонту, произведенных оренбуржцам до сентября. До конца ноября доплату планируется произвести 11,6 тысячи граждан. Уже 7,7 тысячи получили дополнительно по две тысячи рублей за квадратный метр.По региональному решению для отдельных категорий оренбуржцев, имеющих иное жилье более 18 квадратных метров, одобрены выплаты на капитальный ремонт. Так, 911 гражданам одобрили выплаты на сумму более 636 миллионов рублей. Также выданы 178 свидетельств на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 346,4 миллиона рублей.Кроме того, в регионе продолжается строительство жилого микрорайона и двух многоквартирных домов в Орске, которые закроют потребность в жилье для пострадавших. Это более тысячи новых жилых помещений. Аварийно-восстановительные работы идут в местах общего пользования в 46 пострадавших от паводка многоквартирных домах в Орске. Ремонт еще 246 многоквартирных домов запланирован на следующий год при поступлении средств из федерального бюджета."Работаем над восстановлением объектов коммунальной инфраструктуры – 233 объекта водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в 12 районах и городах области необходимо привести в порядок. На 104 работы уже завершены, 85 – в процессе. Для 44 объектов специалисты ждут поставку необходимого оборудования", – заключил губернатор региона.
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оренбургская область, россия, орск, денис паслер, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье
Оренбургская область, Оренбургская область, Россия, Орск, Денис Паслер, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Жилье

Паслер доложил об итогах нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и министр строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провели рабочую встречу, в рамках которой обсуждались результаты реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", модернизации ЖКХ и других программ в Оренбуржье, сообщает телеграм-канал главы региона.
Он подчеркнул, что по всем направлениям, которые курирует Минстрой России, регион занимает устойчивые позиции.
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"Мы досрочно завершили программу по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таким до первого января 2017 года. С 2019 года 7,1 тысячи человек переселено из 132,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья", – написал губернатор.
Он отметил, что всего за время реализации проекта было благоустроено 379 общественных пространств в разных территориях региона.
Паслер также затронул тему, которая находится на постоянном контроле федерального центра, – восстановление инфраструктуры Оренбуржья после паводка. На данный момент продолжается выплата компенсаций, в том числе и по тем решениям, которые приняты только в Оренбургской области.
"Специалистами регионального Минстроя обработано 97,5% поступивших заявлений – это почти 38 тысяч заявок. Несмотря на то, что по области пострадавшими признаны почти 22 тысячи жилых помещений, количество поступивших заявок больше. Многие повторно подают заявления: после изменения законодательства у пострадавших появилась такая возможность. Выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили уже более 20 тысяч оренбуржцев на сумму 14,2 миллиарда рублей. Из них 7,7 миллиарда рублей – средства федерального бюджета, 6,5 миллиарда рублей – областного бюджета", – добавил губернатор.
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Также в регионе с начала сентября идут выплаты на капремонт из расчета девять тысяч рублей за квадратный метр. Так, ранее по поручению Паслера из регионального бюджета дополнительно направили 1,6 миллиарда рублей на индексацию выплат по капремонту, произведенных оренбуржцам до сентября. До конца ноября доплату планируется произвести 11,6 тысячи граждан. Уже 7,7 тысячи получили дополнительно по две тысячи рублей за квадратный метр.
По региональному решению для отдельных категорий оренбуржцев, имеющих иное жилье более 18 квадратных метров, одобрены выплаты на капитальный ремонт. Так, 911 гражданам одобрили выплаты на сумму более 636 миллионов рублей. Также выданы 178 свидетельств на приобретение или строительство нового жилья на общую сумму 346,4 миллиона рублей.
Кроме того, в регионе продолжается строительство жилого микрорайона и двух многоквартирных домов в Орске, которые закроют потребность в жилье для пострадавших. Это более тысячи новых жилых помещений. Аварийно-восстановительные работы идут в местах общего пользования в 46 пострадавших от паводка многоквартирных домах в Орске. Ремонт еще 246 многоквартирных домов запланирован на следующий год при поступлении средств из федерального бюджета.
"Работаем над восстановлением объектов коммунальной инфраструктуры – 233 объекта водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в 12 районах и городах области необходимо привести в порядок. На 104 работы уже завершены, 85 – в процессе. Для 44 объектов специалисты ждут поставку необходимого оборудования", – заключил губернатор региона.
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Оренбургская областьОренбургская областьРоссияОрскДенис ПаслерИрек ФайзуллинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Жилье
 
 
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