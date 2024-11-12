https://ria.ru/20241112/parol-1983207920.html

Россиян предостерегли от хранения паролей в браузере

Россиян предостерегли от хранения паролей в браузере - РИА Новости, 12.11.2024

Россиян предостерегли от хранения паролей в браузере

Пароль от той или ной учетной записи должен быть известен только владельцу, его нельзя хранить на листочке, в текстовом файле и даже в менеджере паролей... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T03:39

2024-11-12T03:39

2024-11-12T06:12

технологии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пароль от той или ной учетной записи должен быть известен только владельцу, его нельзя хранить на листочке, в текстовом файле и даже в менеджере паролей браузера, например Google Chrome, иначе злоумышленник может получить доступ и к сохраненным в браузере номерам банковских карт, и кодам, рассказал РИА Новости ведущий аналитик в сфере кибербезопасности MТС Web Services Джамил Меджидов."Пароль должен быть известен только лицу, его создававшему, никаких передач руководителям и коллегам на время отпуска. Нельзя его хранить на листочке, в текстовом файле, в заметках телефона, в менеджере паролей браузера, например, Google Chrome. После подтверждения автоматического сохранения логинов и паролей в браузере они записываются в специальном файле. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ и к сохраненным в браузере номерам банковских карт, и кодам CVC/CVV/CVP", — сказал Меджидов.Он добавил, что в браузере лучше хранить учетные данные от малозначимых сервисов и следить за тем, чтобы они не совпадали с логином и паролем от более важных аккаунтов. Также можно хранить в браузере неполные пароли, чтобы последние символы вводить вручную, запретив браузеру сохранять обновленный пароль.По его словам, главной причиной взлома аккаунтов российских пользователей является слабый пароль и отключенная двухфакторная аутентификация на аккаунте, ведь у злоумышленников есть множество алгоритмов для его подбора. Так, например, пароль Leto2022, злоумышленник взломает мгновенно. Для взлома пароля Gfrhj23!@3 потребуется около получаса, тогда как для Drugvbede45&!nebrosit — тысячелетия. Пароли утекают множеством способов: фишинговый сайт, где по ошибке вводится пароль; вирус, который перехватывает вводимые на клавиатуре символы; хакеры могут получить доступ к паролям пользователей, взломав сервис. Всю полученную информацию злоумышленники собирают в базы, которые используют для организации атак. Поэтому, чтобы пароли не были скомпрометированы, рекомендуется менять их каждые три месяца, отметил эксперт.Меджидов поделился схемой для создания простого, но надежного пароля: "Берем фразу, например, "Друг в беде не бросит". Пишем на латинице без пробелов: Drugvbedenebrosit. Добавляем спецсимволы: Drugvbede45&!nebrosit. Пароль готов".

https://ria.ru/20241011/robot-1977641148.html

https://ria.ru/20241023/grigorenko-1979523466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии