Дела нескольких задержанных в Абхазии оппозиционеров передали в суд
Дела задержанных за потасовку у парламента Абхазии оппозиционеров передали в суд
© Sputnik / Томас ТхайцукАвтомобиль МВД Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Автомобиль МВД Абхазии . Архивное фото
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Административные дела задержанных в Сухуме за потасовку у парламента Абхазии переданы в Сухумский городской суд, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных.
"Дела по административным нарушениям в отношении задержанных оппозиционеров в Абхазии передали в Сухумский городской суд. УВД города Сухум собрало материалы по административным нарушениям на четверых задержанных. Материалы на пятого пока собираются", - сказал адвокат.
Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляет, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.
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