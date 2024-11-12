https://ria.ru/20241112/parlament-1983278802.html

Дела нескольких задержанных в Абхазии оппозиционеров передали в суд

Дела нескольких задержанных в Абхазии оппозиционеров передали в суд - РИА Новости, 12.11.2024

Дела нескольких задержанных в Абхазии оппозиционеров передали в суд

Административные дела задержанных в Сухуме за потасовку у парламента Абхазии переданы в Сухумский городской суд, сообщил РИА Новости адвокат одного из... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:34

2024-11-12T13:34

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Административные дела задержанных в Сухуме за потасовку у парламента Абхазии переданы в Сухумский городской суд, сообщил РИА Новости адвокат одного из задержанных."Дела по административным нарушениям в отношении задержанных оппозиционеров в Абхазии передали в Сухумский городской суд. УВД города Сухум собрало материалы по административным нарушениям на четверых задержанных. Материалы на пятого пока собираются", - сказал адвокат.Акции протеста в Сухуме начались вечером 11 ноября после того, как абхазский парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот закон был необходим, чтобы регламентировать новое понятие "многофункциональные комплексы", которое впервые появилось в межправительственном соглашении "Об инвестиционной деятельности с российскими юридическими лицами в Республике Абхазия". Оппозиция выступает против ратификации этого соглашения - она считает, что речь идет о продаже России апартаментов в Абхазии. Пятеро активистов были задержаны Службой госбезопасности Абхазии за потасовку у здания парламента. В ответ оппозиция перекрыла три моста на въезд в Сухум - два через Гумисту и один через Кодор. Оппозиция заявляет, что проезд будет перекрыт, пока не отпустят задержанных активистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, в мире, протесты в абхазии — 2024