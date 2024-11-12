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В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.11.2024
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18:53 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/oon-1983383987.html
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.11.2024
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку
Заседания в Совете Безопасности ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заседания в Совете Безопасности ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Восемнадцатого (ноября - ред.) у нас два знаковых заседания, которые выделяют председательство (Великобритании в СБ ООН - ред.) с участием британского министра иностранных дел. В первой половине дня по Нью-Йорку - это будет Ближний Восток, во второй половине дня - Украина", - сказал Полянский на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
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в мире, украина, россия, великобритания, дмитрий полянский, оон, совет безопасности оон
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Дмитрий Полянский, ООН, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку

Заседания СБ ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заседания в Совете Безопасности ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Восемнадцатого (ноября - ред.) у нас два знаковых заседания, которые выделяют председательство (Великобритании в СБ ООН - ред.) с участием британского министра иностранных дел. В первой половине дня по Нью-Йорку - это будет Ближний Восток, во второй половине дня - Украина", - сказал Полянский на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияДмитрий ПолянскийООНСовет Безопасности ООН
 
 
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