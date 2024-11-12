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В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку - РИА Новости, 12.11.2024
В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку
Заседания в Совете Безопасности ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
2024-11-12T18:53
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Заседания в Совете Безопасности ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Восемнадцатого (ноября - ред.) у нас два знаковых заседания, которые выделяют председательство (Великобритании в СБ ООН - ред.) с участием британского министра иностранных дел. В первой половине дня по Нью-Йорку - это будет Ближний Восток, во второй половине дня - Украина", - сказал Полянский на брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня".
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В СБ ООН пройдут заседания по Украине и Ближнему Востоку
Заседания СБ ООН по Украине и ближневосточной проблематике пройдут 18 ноября