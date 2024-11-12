https://ria.ru/20241112/obstrel-1983379410.html

Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников

Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024

Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников

Украинские войска атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области, сгорели четыре дома, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:38

2024-11-12T18:38

2024-11-12T18:39

специальная военная операция на украине

андрей алексеенко

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области, сгорели четыре дома, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "В поселке Днепряны под Новой Каховкой сегодня под удар попали жилые кварталы. Сгорели сразу 4 дома мирных жителей", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, вчера три ударных дрона атаковали трансформатор сельской школы в селе Михайловка. "Лишь чудом и в школе, и в Днепрянах обошлось без жертв. И это самое главное. Электроснабжение школы восстановим, дети продолжат учиться. А семьям, чьи дома сгорели - выплатим компенсации", - заверил глава правительства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

херсонская область

новая каховка

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андрей алексеенко, херсонская область , новая каховка, происшествия