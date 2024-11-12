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Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:38 12.11.2024 (обновлено: 18:39 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983379410.html
Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников
Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников - РИА Новости, 12.11.2024
Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников
Украинские войска атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области, сгорели четыре дома, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:38
2024-11-12T18:39
специальная военная операция на украине
андрей алексеенко
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области, сгорели четыре дома, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "В поселке Днепряны под Новой Каховкой сегодня под удар попали жилые кварталы. Сгорели сразу 4 дома мирных жителей", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. Кроме того, по его словам, вчера три ударных дрона атаковали трансформатор сельской школы в селе Михайловка. "Лишь чудом и в школе, и в Днепрянах обошлось без жертв. И это самое главное. Электроснабжение школы восстановим, дети продолжат учиться. А семьям, чьи дома сгорели - выплатим компенсации", - заверил глава правительства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область
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андрей алексеенко, херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Андрей Алексеенко, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли поселок в Херсонской области с беспилотников

Алексеенко: ВСУ атаковали дронами поселок в Херсонской области, сгорели 4 дома

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramПоследствия атаки дронами поселка Днепряны в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия атаки дронами поселка Днепряны в Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Последствия атаки дронами поселка Днепряны в Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами поселок Днепряны в Херсонской области, сгорели четыре дома, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"В поселке Днепряны под Новой Каховкой сегодня под удар попали жилые кварталы. Сгорели сразу 4 дома мирных жителей", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
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Кроме того, по его словам, вчера три ударных дрона атаковали трансформатор сельской школы в селе Михайловка.
"Лишь чудом и в школе, и в Днепрянах обошлось без жертв. И это самое главное. Электроснабжение школы восстановим, дети продолжат учиться. А семьям, чьи дома сгорели - выплатим компенсации", - заверил глава правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей АлексеенкоХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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