https://ria.ru/20241112/obstrel-1983377855.html

Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области

Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2024

Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, их целями стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи, сообщил... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T18:35

2024-11-12T18:35

2024-11-12T18:35

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запорожская область

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, их целями стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Аналогичную атаку противник предпринял накануне. В понедельник под удар попали центральный автовокзал, газораспределительная станция, Дом культуры и вышка связи. Пострадал ребенок. "Сегодня на город Каменка-Днепровская в Запорожской области идёт атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ. По предварительным данным, целью нацистов стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия