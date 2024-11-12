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Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 12.11.2024
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983377855.html
Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области
Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2024
Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области
Украинские дроны-камикадзе атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, их целями стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи, сообщил... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:35
2024-11-12T18:35
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, их целями стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Аналогичную атаку противник предпринял накануне. В понедельник под удар попали центральный автовокзал, газораспределительная станция, Дом культуры и вышка связи. Пострадал ребенок. "Сегодня на город Каменка-Днепровская в Запорожской области идёт атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ. По предварительным данным, целью нацистов стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Рогов рассказал об украинском обстреле города в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Каменку-Днепровскую в Запорожской области

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Украинские дроны-камикадзе атаковали город Каменка-Днепровская в Запорожской области, их целями стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Аналогичную атаку противник предпринял накануне. В понедельник под удар попали центральный автовокзал, газораспределительная станция, Дом культуры и вышка связи. Пострадал ребенок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Сегодня на город Каменка-Днепровская в Запорожской области идёт атака дронов-камикадзе со стороны боевиков ВСУ. По предварительным данным, целью нацистов стали жилые дома, Дом культуры и вышки сотовой связи", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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