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При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 12.11.2024 (обновлено: 18:19 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/obstrel-1983370042.html
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.11.2024
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в селе Воронок приграничного округа Брянской области, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:08
2024-11-12T18:19
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в селе Воронок приграничного округа Брянской области, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью четырех дронов село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила осколочное ранение мягких тканей. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Частично повреждены три домовладения, хозпостройки, два легковых автомобиля, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.Стародубский округ – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина

Богомаз: при украинском обстреле Брянской области пострадала женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в селе Воронок приграничного округа Брянской области, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью четырех дронов село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила осколочное ранение мягких тканей. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
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Частично повреждены три домовладения, хозпостройки, два легковых автомобиля, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.
Стародубский округ – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествия
 
 
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