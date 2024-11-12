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При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.11.2024
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в селе Воронок приграничного округа Брянской области, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T18:08
2024-11-12T18:08
2024-11-12T18:19
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в селе Воронок приграничного округа Брянской области, ее доставили в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью четырех дронов село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки жительница села, к сожалению, получила осколочное ранение мягких тканей. Она доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана квалифицированная медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Частично повреждены три домовладения, хозпостройки, два легковых автомобиля, оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил глава региона.Стародубский округ – один из шести приграничных районов Брянской области, он граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
Богомаз: при украинском обстреле Брянской области пострадала женщина