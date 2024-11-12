https://ria.ru/20241112/obstrel-1983357359.html

При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина

При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.11.2024

При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина

Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области, ей оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T17:30

2024-11-12T17:30

2024-11-12T17:37

специальная военная операция на украине

брянская область

климовский район

происшествия – радио sputnik

происшествия

черниговская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области, ей оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."В результате очередной атаки ВСУ с помощью дронов жительница Климовского района, к сожалению, получила осколочное ранение. В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что все оперативные и экстренные службы работают на месте.Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

брянская область

климовский район

черниговская область

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брянская область, климовский район, происшествия – радио sputnik, происшествия, черниговская область, александр богомаз, вооруженные силы украины