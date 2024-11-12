https://ria.ru/20241112/obstrel-1983357359.html
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина - РИА Новости, 12.11.2024
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области, ей оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T17:30
2024-11-12T17:30
2024-11-12T17:37
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
происшествия – радио sputnik
происшествия
черниговская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинских дронов в приграничном Климовском районе Брянской области, ей оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."В результате очередной атаки ВСУ с помощью дронов жительница Климовского района, к сожалению, получила осколочное ранение. В настоящее время она доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что все оперативные и экстренные службы работают на месте.Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
брянская область
климовский район
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, происшествия – радио sputnik, происшествия, черниговская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Происшествия – Радио Sputnik, Происшествия, Черниговская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Брянской области пострадала женщина
Богомаз: при украинском обстреле Брянской области пострадала женщина