https://ria.ru/20241112/nikolaev-1983273352.html

Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока

Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока - РИА Новости, 12.11.2024

Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. РИА Новости, 12.11.2024

2024-11-12T13:14

2024-11-12T13:14

2024-11-12T13:22

юрий николаев

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что Николаев попал в реанимацию после обморока. "Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее", - сказал артист, добавив, что врачи диагностировали у него воспаление лёгких.Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий николаев, общество