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Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока - РИА Новости, 12.11.2024
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13:14 12.11.2024 (обновлено: 13:22 12.11.2024)
https://ria.ru/20241112/nikolaev-1983273352.html
Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока
Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока - РИА Новости, 12.11.2024
Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока
Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. РИА Новости, 12.11.2024
2024-11-12T13:14
2024-11-12T13:22
юрий николаев
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что Николаев попал в реанимацию после обморока. "Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее", - сказал артист, добавив, что врачи диагностировали у него воспаление лёгких.Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
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юрий николаев, общество
Юрий Николаев, Общество
Телеведущий Николаев рассказал о состоянии после обморока

Телеведущий Юрий Николаев находится в больнице с воспалением легких

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев
Телеведущий Юрий Николаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Телеведущий Юрий Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев сообщил РИА Новости, что находится в больнице с воспалением лёгких в состоянии средней тяжести.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что Николаев попал в реанимацию после обморока.
"Да, я лежу в больнице, самочувствие средней тяжести, будем надеяться на лучшее", - сказал артист, добавив, что врачи диагностировали у него воспаление лёгких.
Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишинёве. В 1970 году Николаев окончил Государственный институт театрального искусства (в настоящее время - ГИТИС) по специальности "Актeр театра и кино". В 1970–1975 годах артист работал в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Он начал карьеру на телевидении в 1973 году и вел передачи "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово".
 
Юрий НиколаевОбщество
 
 
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